Myślała, że to aktor z Na Wspólnej. Dzieli ich ogromna różnica wieku

Jeszcze kilka miesięcy temu takiej decyzji Apoloniusza Tajnera mało kto się spodziewał. Tuż po zakończeniu sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich poseł na sejm ogłosił jednak, że będzie kandydował w wyborach na nowego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Niedługo później okazało się, że 72-latek nie ma konkurenta. Z walki o drugą kadencję zrezygnował bowiem były podopieczny Tajnera z czasów pracy jako trener reprezentacji Polski skoczków Adam Małysz. Wybitny przed laty sportowiec miał już dość niełatwej pracy z innymi działaczami i nie chciał kolejnej kadencji.

W związku z tym zaplanowane na sobotę 13 czerwca wybory w PZN były formalnością. Na ostatniej prostej nie pojawił się żaden kontrkandydat dla Tajnera, a tym samym poseł został nowym prezesem związku. Głos oddało 81 delegatów, za stanowiskiem dla 72-latka było 75 osób.

Poznali się w pociągu. Naprawdę to powiedziała. Ogromna różnica wieku

Z pewnością Apoloniuszowi Tajnerowi, który funkcję prezesa ma sprawować społecznie przybędzie obowiązków. Działacz już wcześniej zapowiedział bowiem, że dokończy też swoją kadencję w sejmie. Na pewno były trener Małysza będzie mógł liczyć jednak na wsparcie swojej żony Izabeli Podolec, z którą wziął ślub w 2019 roku.

Co ciekawe, parę dzieli bardzo duża różnica wieku. Apoloniusz Tajner jest od swojej żony starszy aż o 36 lat. Nie robią jednak z tego sekretu. Poznali się w 2011 roku, osiem lat później wzięli ślub, a żona nowego prezesa PZN tak wspominała ich pierwsze spotkanie, które miało miejsce w... pociągu.

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet go nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z Na Wspólnej" - mówiła przed laty Podolec w programie "Dzień Dobry TVN".





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