Murański reaguje na prośbę do Nawrockiego. Chodzi o ułaskawienie znanego dziennikarza

Patryk Górski

Kilka dni temu sieć obiegł sensacyjny wpis Tomasza Duklanowskiego do Karola Nawrockiego. Znany dziennikarz poprosił w nim prezydenta o ułaskawienie. Chodzi o wyrok w sprawie artykułów, w których publicysta oskarżył byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o przyjmowanie łapówek. Dość niespodziewanie głos w tej kwestii zabrał także znany freak fighter Jacek Murański. Jego słowa w kierunku głowy państwa nie pozostawiają złudzeń.

- Zwracam się do prezydenta RP Karola Nawrockiego o ułaskawienie od skandalicznego wyroku. Wyrok skazujący mnie za ujawnianie korupcji Tomasza Grodzkiego ma charakter represji politycznej. Jest skandaliczny, niesprawiedliwy i zakłamujący prawdę - napisał nad ranem w poniedziałek, 25 maja, na platformie X Tomasz Duklanowski.

Dziennikarz w lutym tego roku został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w głośnej sprawie o zniesławienie na łamach "Gazety Polskiej" byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Duklanowski zarzuca politykowi pobieranie łapówek w czasach, gdy ten pełnił funkcję ordynatora w szczecińskim szpitalu.

Kara, którą został dotknięty były redaktor naczelny Radia Szczecin, przewiduje 12 tys. zł grzywny oraz 8 tys. zł na rzecz Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Nawrocki dostał prośbę o ułaskawienie. Murański wkroczył do akcji

Dziennikarz prawdopodobnie nie zamierza wywiązać się ze wspomnianej kary, dlatego apeluje do Nawrockiego o ułaskawienie. Przeciwnym takiemu rozwiązaniu jest natomiast znany freak fighter Jacek Murański.

- Nie ułaskawiaj Duklanowskiego - on jest na mojej krótkiej liście. Przecież nie chcesz mnie Karolu jeszcze bardziej na siebie zdenerwować. To jest tobie do niczego Karolu niepotrzebne - napisał na instastories.

Murański domaga się od Nawrockiego, aby odrzucił prośbę Duklanowskiego. Jak wskazuje, dziennikarz ma znajdować się na jego prywatnej liście wrogów. Znany zawodnik zwraca się także bezpośrednio do głowy państwa, ostrzegając, że prezydent z pewnością nie chce sprowadzić na siebie jego gniewu.

Warto odnotować, że w trakcie kampanii prezydenckiej Murański wielokrotnie zaczepiał Nawrockiego. 57-latek opowiadał w sieci nieoficjalne informacje na temat późniejszej głowy państwa. Skupiał się przede wszystkim na jego rzekomych bliskich relacjach z Patrykiem M. ps. "Wielki Bu", któremu prokuratura stawia zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

