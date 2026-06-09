Murański nie wytrzymał, skieruje sprawę do sądu. Padły konkrety

Kilka tygodni temu sieć obiegła sensacyjna informacja o konflikcie na linii Jacek Murański-FAME MMA. 57-letni zawodnik przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych, że federacja wysłała mu oficjalne pismo, w którym domaga się od niego zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł.

- Jacek Murański otrzymał karę za naruszenie warunków umowy. Federacja FAME ze swojej dobrej woli zadecydowała o przyznaniu jej w niższym wymiarze niż zapisy kontraktowe - argumentowało swoją decyzję FAME MMA, tłumacząc także, że zmniejszyło pierwotną kwotę, która wynosiła 118 tys. zł.

Popularny "Muran" oczywiście nie zgadza się ze stanowiskiem płynącym z zarządu swojego ostatniego pracodawcy. 57-latek postanowił nie tylko nie płacić wspomnianej kary, ale także zapowiedział serię pozwów przeciwko FAME MMA.

Murański stracił ogromną kwotę. Sprawą zajmie się sąd

W jednym z ostatnich materiałów na kanale "TVM - TV Murańscy" kontrowersyjny gwiazdor postanowił przedstawić swoim fanom szczegóły kroków prawnych, które zamierza podjąć. Okazuje się, że do sądu z jego ręki trafią aż dwa pozwy - cywilny oraz karny.

- FAME MMA żegnajcie. Trzeba było mnie nie okradać. Uderzyliście w bardzo niewłaściwego człowieka. (…) Procedura będzie taka, bo ja teraz nawiązuję do tego, jak mnie okradli. Michał "Boxdel" Baron namówił swoich wspólników do tego, aby mnie okraść, czyli nie wypłacić mi pieniędzy pod fałszywym pretekstem - rozpoczął.

- Ukradli mi majątek wielkiej wartości i grozi za to do ośmiu lat. Nie będzie tylko sprawy cywilnej, ale będzie też sprawa karna o zwykłe oszustwo, o kradzież na Jacku Murańskim poprzez niewypłacenie mu ogromnej kwoty - dodał.

Zdaniem Murańskiego włodarzom FAME MMA za domniemaną kradzież ma grozić do ośmiu lat więzienia. Do słów zawodnika należy podejść jednak z odpowiednim dystansem, bowiem nie znamy dokładnych zapisów w jego kontrakcie z organizacją. Niewykluczone, że w przypadku procesu sądowego, jego wynik poznamy dopiero za kilka lat.

Jacek Murański Karol Makurat Reporter

Michał "Boxdel" Baron, FAME MMA Kamil Kasprzycki/REPORTER East News

Jacek Murańśki YouTube/FAMEMMATV/instagram/jaca_muran_muranski_official materiały prasowe





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