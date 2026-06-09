Murański nie wytrzymał, skieruje sprawę do sądu. Padły konkrety

Patryk Górski

Patryk Górski

Chwilę po gali FAME MMA 31 okazało się, że Jacek Murański nie otrzyma gigantycznych pieniędzy za swoją walkę oraz że sam musi zapłacić federacji potężną karę finansową. Powodem takiej decyzji miało być rażące naruszenie przez niego warunków umowy. 57-latek stanowczo nie zgadza się jednak ze stanowiskiem organizacji i zapowiedział przeciwko jej włodarzom bezwzględną serię pozwów sądowych.

Jacek Murański w czarnej skórzanej kurtce, siedzi z mikrofonem na tle jasnej zasłony.
Jacek Murańskiyoutube.com/@tv.muranscymateriały prasowe

Kilka tygodni temu sieć obiegła sensacyjna informacja o konflikcie na linii Jacek Murański-FAME MMA. 57-letni zawodnik przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych, że federacja wysłała mu oficjalne pismo, w którym domaga się od niego zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł.

- Jacek Murański otrzymał karę za naruszenie warunków umowy. Federacja FAME ze swojej dobrej woli zadecydowała o przyznaniu jej w niższym wymiarze niż zapisy kontraktowe - argumentowało swoją decyzję FAME MMA, tłumacząc także, że zmniejszyło pierwotną kwotę, która wynosiła 118 tys. zł.

Popularny "Muran" oczywiście nie zgadza się ze stanowiskiem płynącym z zarządu swojego ostatniego pracodawcy. 57-latek postanowił nie tylko nie płacić wspomnianej kary, ale także zapowiedział serię pozwów przeciwko FAME MMA.

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Murański stracił ogromną kwotę. Sprawą zajmie się sąd

W jednym z ostatnich materiałów na kanale "TVM - TV Murańscy" kontrowersyjny gwiazdor postanowił przedstawić swoim fanom szczegóły kroków prawnych, które zamierza podjąć. Okazuje się, że do sądu z jego ręki trafią aż dwa pozwy - cywilny oraz karny.

- FAME MMA żegnajcie. Trzeba było mnie nie okradać. Uderzyliście w bardzo niewłaściwego człowieka. (…) Procedura będzie taka, bo ja teraz nawiązuję do tego, jak mnie okradli. Michał "Boxdel" Baron namówił swoich wspólników do tego, aby mnie okraść, czyli nie wypłacić mi pieniędzy pod fałszywym pretekstem - rozpoczął.

- Ukradli mi majątek wielkiej wartości i grozi za to do ośmiu lat. Nie będzie tylko sprawy cywilnej, ale będzie też sprawa karna o zwykłe oszustwo, o kradzież na Jacku Murańskim poprzez niewypłacenie mu ogromnej kwoty - dodał.

Zdaniem Murańskiego włodarzom FAME MMA za domniemaną kradzież ma grozić do ośmiu lat więzienia. Do słów zawodnika należy podejść jednak z odpowiednim dystansem, bowiem nie znamy dokładnych zapisów w jego kontrakcie z organizacją. Niewykluczone, że w przypadku procesu sądowego, jego wynik poznamy dopiero za kilka lat.

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Jacek MurańskiKarol MakuratReporter
Uśmiechnięty mężczyzna z brodą i tatuażem na szyi w czerwonej kurtce, w tle widoczny fragment logo FAME na czarnym tle.
Michał "Boxdel" Baron, FAME MMAKamil Kasprzycki/REPORTEREast News
Mężczyzna w zielonej bluzie siedzący w nowoczesnym wnętrzu, po lewej stronie widoczne powiększone zbliżenie jego twarzy na okrągłej grafice, w tle plakat z jego fotografią.
Jacek MurańśkiYouTube/FAMEMMATV/instagram/jaca_muran_muranski_officialmateriały prasowe


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