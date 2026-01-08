Partner merytoryczny: Eleven Sports

Możdżonek w końcu ujawnił prawdę, wcześniej o tym nie mówił. Jaśniej się nie dało

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niezwykle znaną postacią w Polsce jest Marcin Możdżonek. Mistrz świata w siatkówce z 2014 roku po zakończeniu kariery profesjonalnego sportowca zdecydował się na wejście do polityki i związał się z Konfederacją, a aktualnie jest radnym w Olsztynie. Mało osób jednak wie, co dokładnie jest motywacją byłego siatkarza do tej pracy. W ubiegłym roku w rozmowie z portalem WP SportoweFakty wszystko ujawnił.

Marcin Możdżonek
Marcin MożdżonekJacek Slomion/REPORTEREast News

Mistrzostwo świata w 2014 roku, mistrzostwo Europy w 2009 czy złoto Ligi Światowej w 2012. To kilka z największych sukcesów Marcina Możdżonka w barwach reprezentacji Polski. Ten przez lata występował na pozycji środkowego, a profesjonalną karierę zakończył w 2020 roku. Potem występował jeszcze w zespole AZS UWM Olsztyn, którego jest wychowankiem.

Wydawało się wtedy, że mierzący 212 centymetrów wzrostu zawodnik będzie się wycofywać z życia publicznego. Stało się jednak nieco inaczej. W 2023 roku został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, a jakiś czas później oficjalnie wszedł do polityki. W 2024 roku ogłosił start w wyborach i starał się uzyskać fotel prezydenta Olsztyna. Finalnie został jednak radnym.

Zobacz również:

Piotr Zieliński podczas meczu Serie A
Serie A

Głośno po tym, co zrobił Zieliński. Zapadł wyrok ws. Polaka, odsunięty

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Jego polityczna kariera na tym się nie zatrzymała, gdyż nieco później oficjalnie stał się członkiem partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji. Co ciekawe, sam zainteresowany przyznał dokładnie, dlaczego postanowił spróbować swoich sił właśnie w tej płaszczyźnie. Jak zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty politykę śledził jeszcze w trakcie kariery.

    - O polityce myślałem jeszcze w trakcie kariery, na bieżąco śledziłem, co się dzieje. Przeszedłem kampanię samorządową, ubiegając się o funkcję prezydenta Olsztyna, ostatecznie zostałem radnym miejskim. Czas na coś większego. Tak jak w kadrze Polski reprezentujemy kraj i idziemy w pewnego rodzaju służbę, tak chcę teraz służyć w polityce krajowej. Nie wszedłem do niej dla popularności albo żeby zaistnieć. W kilku dziedzinach jestem w stanie się sprawdzić - mówił.

    Możdżonek ujawnia, to są jego cele

    Do tego wskazał także swoje cele. Jego główną płaszczyzną działań ma być sport. 40-latek chcę spopularyzować aktywność fizyczną oraz znowelizować ustawę o sporcie, która usprawniłaby pracę w związkach.

    Zobacz również:

    Iga Świątek podczas United CUp 2025
    Iga Świątek

    Aż wierzyć się nie chce. 87,5%. Świątek na czele, absolutna dominacja

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
      Mam swoje pomysły. Należy zrewidować i ulepszyć ustawę o sporcie. Chcę działać na rzecz rozwoju sportu w tym dyscyplin niszowych, usprawnić działanie związków sportowych, ale według mojej wizji da się to zrobić jedynie, nowelizując ustawę o sporcie. Chciałbym, żeby uprawianie sportu było w Polsce popularniejsze na poziomie amatorskim, powszechnym i akademickim
      mówił wówczas.

      Możdżonek nie jest pierwszą związaną ze sportem osobą, która próbuje swoich sił w polityce. Przed nim podobne ruchy podjęli m.in. Apoloniusz Tajner czy Paweł Papke, którzy wchodzą w skład Sejmu.

      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
      Sportowe życie

      Zillmann i Lesar znów zaskoczyły. Pokazały nagrania i się zaczęło

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi przy mikrofonie podczas wystąpienia na świeżym powietrzu, w tle rozmyte jesienne liście.
      Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTEREast News
      Mężczyzna w mundurze wojskowym z charakterystycznymi naszywkami siedzi w pomieszczeniu, skupiony wyraz twarzy, mundur ozdobiony zielonym sznurem i czerwonymi pagonami.
      Marcin MożdżonekMichal ZebrowskiEast News
      Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w kurtce skórzanej oraz koszuli w kratę patrzy przed siebie, tło rozmyte z gałęziami drzew.
      Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTERReporter

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja