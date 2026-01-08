Możdżonek w końcu ujawnił prawdę, wcześniej o tym nie mówił. Jaśniej się nie dało

Mistrzostwo świata w 2014 roku, mistrzostwo Europy w 2009 czy złoto Ligi Światowej w 2012. To kilka z największych sukcesów Marcina Możdżonka w barwach reprezentacji Polski. Ten przez lata występował na pozycji środkowego, a profesjonalną karierę zakończył w 2020 roku. Potem występował jeszcze w zespole AZS UWM Olsztyn, którego jest wychowankiem.

Wydawało się wtedy, że mierzący 212 centymetrów wzrostu zawodnik będzie się wycofywać z życia publicznego. Stało się jednak nieco inaczej. W 2023 roku został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, a jakiś czas później oficjalnie wszedł do polityki. W 2024 roku ogłosił start w wyborach i starał się uzyskać fotel prezydenta Olsztyna. Finalnie został jednak radnym.

Jego polityczna kariera na tym się nie zatrzymała, gdyż nieco później oficjalnie stał się członkiem partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji. Co ciekawe, sam zainteresowany przyznał dokładnie, dlaczego postanowił spróbować swoich sił właśnie w tej płaszczyźnie. Jak zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty politykę śledził jeszcze w trakcie kariery.

- O polityce myślałem jeszcze w trakcie kariery, na bieżąco śledziłem, co się dzieje. Przeszedłem kampanię samorządową, ubiegając się o funkcję prezydenta Olsztyna, ostatecznie zostałem radnym miejskim. Czas na coś większego. Tak jak w kadrze Polski reprezentujemy kraj i idziemy w pewnego rodzaju służbę, tak chcę teraz służyć w polityce krajowej. Nie wszedłem do niej dla popularności albo żeby zaistnieć. W kilku dziedzinach jestem w stanie się sprawdzić - mówił.

Możdżonek ujawnia, to są jego cele

Do tego wskazał także swoje cele. Jego główną płaszczyzną działań ma być sport. 40-latek chcę spopularyzować aktywność fizyczną oraz znowelizować ustawę o sporcie, która usprawniłaby pracę w związkach.

Mam swoje pomysły. Należy zrewidować i ulepszyć ustawę o sporcie. Chcę działać na rzecz rozwoju sportu w tym dyscyplin niszowych, usprawnić działanie związków sportowych, ale według mojej wizji da się to zrobić jedynie, nowelizując ustawę o sporcie. Chciałbym, żeby uprawianie sportu było w Polsce popularniejsze na poziomie amatorskim, powszechnym i akademickim

Możdżonek nie jest pierwszą związaną ze sportem osobą, która próbuje swoich sił w polityce. Przed nim podobne ruchy podjęli m.in. Apoloniusz Tajner czy Paweł Papke, którzy wchodzą w skład Sejmu.

Marcin Możdżonek Artur Szczepanski/REPORTER East News

Marcin Możdżonek Michal Zebrowski East News

Marcin Możdżonek Artur Szczepanski/REPORTER Reporter