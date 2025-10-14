Możdżonek nie wytrzymał po wybryku Łukasza Mejzy. Bez hamulców. "Patologia"
Poseł Łukasz Mejza znów stał się "gwiazdą" polskich mediów. Wszystko przez wydarzenie, do jakiego doszło z jego udziałem na drodze S3 na Dolnym Śląsku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pędził, mając na liczniku 200 km/h. Gdy został zatrzymany przez policję, zamiast przyjąć mandat, miał zasłonić się poselskim immunitetem. Na sprawę zareagował Marcin Możdżonek. Wystarczyło kilka słów.
Sprawa Łukasza Mejzy została nagłośniona przez stację RMF FM. Według dziennikarzy posłowi, który został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy na trasie S3 koło Polkowic, zaproponowano mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Mejza odmówił przyjęcia mandatu, wykorzystując poselski immunitet.
Marcin Możdżonek zareagował na sprawę Łukasza Mejzy
O Mejzie szybko zrobiło się głośno. Najpierw o sprawie pisali politycy partii rządzącej, m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Twierdził, że "Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd". Na "wyczyn" posła PiS zareagował również Marcin Możdżonek. Były kapitan reprezentacji Polski, a dziś polityk Konfederacji, w kilku słowach skomentował to, co wydarzyło się na ekspresówce koło Polkowic.
"Patologia. Ktoś na tego człowieka głosował..." - napisał Możdżonek, podając dalej newsa stacji RMF FM. Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy jego zwolenników i przeciwników politycznych. Wielu popierało to, co pisał siatkarz, inni zaś podawali przykłady, które przypominały dawne sprawy związane z posłem Mejzą, a także innymi politykami.
Łukasz Mejza kaja się po swoim wybryku na S3
Niedługo trzeba było czekać na reakcję posła Mejzy, który postanowił wyjaśnić swoje postępowanie. "Źle się zachowałem i nie mam zamiaru pieprzyć głupot, bo nic tego nie tłumaczy. Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej. A wszystkim komentującym, w przypływie emocjonalnej ekstazy, cymbałom z Platformy, przypominam, że jechałem na S3, a nie w terenie zabudowanym, jak Donald Tusk w swoim barbarzyńskim rajdzie, po którym stracił prawo jazdy" - zaznaczał.
"Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem). Jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluję ten mandat od razu, a jak nie to, oczywiście, natychmiast, zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam" - przekazał w oświadczeniu Mejza.