Został skazany za morderstwo ojca Michaela Jordana. Teraz może opuścić więzienie

Szokujące wieści po latach od zakończenia rozprawy sądowej przekazał portal TMZ. Jak się okazuje, sędzia Gregory Weeks, który w 1996 roku nadzorował proces o morderstwo Jamesa Jordana Seniora, dziś nie jest pewien, czy decyzja sądu była słuszna i sprawiedliwa. Emerytowany już sędzia miał złożyć petycję do rady ds. zwolnień warunkowych stanu Karolina Północna z prośbą o zwolnienie z więzienia Daniela Greena.

Weeks twierdzi, że w trakcie procesu nie zaprezentowano dowodów, które miałyby jednoznacznie wskazać mordercę Jamesa Jordana Seniora. Przypomnijmy, że podczas rozprawy sądowej Larry Demery zeznał, że to 18-letni wówczas Daniel Green oddał śmiertelny strzał w kierunku ojca legendy koszykówki. Jak twierdzi New York Post, to właśnie zeznanie Demery’ego miało być głównym powodem, dla którego winą za morderstwo obarczony został Green.