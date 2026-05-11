Morawiecki "w opozycji" do Nawrockiego, poszło o El Clasico. Widział to cały kraj
Jakiś czas temu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki został poproszony o wskazanie jednej ze stron odwiecznego piłkarskiego sporu, toczącego się pomiędzy kibicami Realu Madryt i Barcelony. Nie był on jednak jedynym politykiem, zabierającym głos w kwestii, która od lat dzieli środowisko piłki nożnej. Za pomocą swoich mediów społecznościowych zrobił to także były premier RP Mateusz Morawiecki. W tym przypadku polscy politycy zdecydowanie nie dzielą ze sobą poglądów.
Nie od dziś wiadomo, że sport bardzo często przenika do przeróżnych dziedzin życia codziennego. Nie stronią od niego również politycy. Szczególnie obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki znany jest ze swojego zamiłowania do futbolu, choć nie jest to jedyna dyscyplina, będąca w kręgu zainteresowań polityka. Nieraz gościł on już na przeróżnych stadionach, podziwiając zmagania klubowe oraz reprezentacyjne.
Jakiś czas temu Karol Nawrocki był gościem w popularnym "Kanale Zero", którego twarzą jest Krzysztof Stanowski. Podczas rozmowy padło pytanie o zagraniczne kibicowskie sympatie prezydenta RP. Nawrocki wskazał wówczas na londyńską Chelsea, której fanem jest od dłuższego czasu. Później Stanowski poprosił swojego gości o wzięcie udziału w odwiecznym kibicowskim sporze - Nawrocki miał wybrać między Realem Madryt a Barceloną. Mimo wyraźnego szacunku do umiejętności katalońskiej ekipy, prezydent wskazał wówczas na "Królewskich".
Wystarczyło jedno zdjęcie Morawieckiego. To im kibicował podczas "El Clasico"
10 maja obydwie strony opisanego wyżej sporu rozegrały mecz, który w środowisku piłkarskim urósł do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń sezonu - "El Clasico". Tym razem lepsza okazała się drużyna z Katalonii, która pokonała swoich odwiecznych rywali 2:0. Dla ekipy Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego, mecz ten stanowił także przypieczętowanie tegorocznego mistrzostwa Hiszpanii.
Przy okazji tego starcia mogliśmy także poznać sympatię kibicowską byłego premiera RP Mateusza Morawieckiego. W swoich mediach społecznościowych opublikował on bowiem post, przedstawiający bardzo wymowny kadr. Polityk, w rodzinnym gronie, oglądał bowiem niedzielne "El Clasico". Jedna z przedstawionych osób (prawdopodobnie syn Morawieckiego) ubrana jest w koszulkę wspomnianego wcześniej Wojciecha Szczęsnego, na której możemy dostrzec autograf polskiego golkipera.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Mateusz Morawiecki udekorował swój wpis dość sugestywnym podpisem - Visca el Barca (hisz. Niech żyje Barca). W kwestiach kibicowskich przytoczeni politycy zdecydowanie nie obierają więc wspólnego frontu.