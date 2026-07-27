Morawiecki nie wytrzymał. Wskazał na "największego wroga Polski"

Od kilku dni głośno jest o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkunastu polityków, w tym Mateusz Morawiecki, zostało zmuszonych do opuszczenia partii po niepodporządkowaniu się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego.

Niemal równocześnie niedawni koledzy z PiS zaczęli wypominać byłemu premierowi jego związki z Donaldem Tuskiem. Jacek Kurski przypominał, że swego czasu Morawiecki był członkiem rady gospodarczej właśnie przy premierze Tusku.

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"Przez dwa lata przemysłu pogardy (...), to wtedy Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa, więc milcz teraz młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata śp. Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie" - dodawał.

Wywołany do tablicy Mateusz Morawiecki odpowiedział, używając piłkarskiej analogii.

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"To już tylko profilaktycznie wyjaśnię: nie mam też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska - Austria przez Howarda Webba" - opisuje Morawiecki we wpisie na platformie X.

"Patrząc na tempo, w jakim niektórzy frustraci i etatowi intryganci produkują kolejne teorie, uznałem, że lepiej uprzedzić fakty" - dorzuca.

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Wspominając sędziego Webba, nawiązuje do pamiętnego spotkania Polski z Austrią na Euro 2008. W 92. minucie gry arbiter podjął kontrowersyjną decyzję o podyktowaniu rzutu karnego dla naszych przeciwników. "Jedenastka" została zamieniona na bramkę, Austriacy uratowali remis, a Polacy praktycznie stracili szansę na awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

W kraju rozpętała się burza, a Howard Webb został uznany za "największego wroga Polski". Sprawa obiła się nawet o najwyższe polityczne szczeble.

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"Chciałem zabić. Dobrze wiecie kogo. Jak każdy polski kibic" - komentował wówczas Donald Tusk, odnosząc się do głośnej decyzji Webba.

"Nie wierzę w rzuty karne w 92. minucie na rzecz gospodarzy, którzy przegrywają" - w bardziej wyważony sposób sprawę komentował Lech Kaczyński, odnosząc się do faktu, że turniej rozgrywany był w Austrii i Szwajcarii.

Jednak zdaniem Michała Listkiewicza angielski arbiter podjął wtedy słuszną decyzję, dyktując rzut karny dla Austriaków.

"Najpierw, zgodnie z nowymi przepisami, uprzedził zawodników, że szarpanie w polu karnym, ogólnie używanie rąk podczas dośrodkowania, jest zabronione, a jeżeli dojdzie do tego raz jeszcze, to skończy się faulem. I tak się stało, niestety" - podsumował przed laty, cytowany przez Eurosport.





Mateusz Morawiecki o rozłamie w PiS: Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność Polsat News