Morawiecki nie wytrzymał. Wskazał na "największego wroga Polski"
Mateusz Morawiecki nie wytrzymał po słownych atakach ze strony byłych kolegów z PiS. W mediach społecznościowych ostro skomentował sprawę, używając sportowej analogii. Przypomniał wielką piłkarską aferę z Euro 2008, wskazując z imienia i nazwiska na sędziego, który zyskał wówczas miano "największego wroga Polski".
Od kilku dni głośno jest o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkunastu polityków, w tym Mateusz Morawiecki, zostało zmuszonych do opuszczenia partii po niepodporządkowaniu się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego.
Niemal równocześnie niedawni koledzy z PiS zaczęli wypominać byłemu premierowi jego związki z Donaldem Tuskiem. Jacek Kurski przypominał, że swego czasu Morawiecki był członkiem rady gospodarczej właśnie przy premierze Tusku.
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"Przez dwa lata przemysłu pogardy (...), to wtedy Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa, więc milcz teraz młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata śp. Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie" - dodawał.
Wywołany do tablicy Mateusz Morawiecki odpowiedział, używając piłkarskiej analogii.
Morawiecki wspomina aferę z 2008 roku. O tym było głośno na całą Polskę
"To już tylko profilaktycznie wyjaśnię: nie mam też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska - Austria przez Howarda Webba" - opisuje Morawiecki we wpisie na platformie X.
"Patrząc na tempo, w jakim niektórzy frustraci i etatowi intryganci produkują kolejne teorie, uznałem, że lepiej uprzedzić fakty" - dorzuca.
Wspominając sędziego Webba, nawiązuje do pamiętnego spotkania Polski z Austrią na Euro 2008. W 92. minucie gry arbiter podjął kontrowersyjną decyzję o podyktowaniu rzutu karnego dla naszych przeciwników. "Jedenastka" została zamieniona na bramkę, Austriacy uratowali remis, a Polacy praktycznie stracili szansę na awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy.
W kraju rozpętała się burza, a Howard Webb został uznany za "największego wroga Polski". Sprawa obiła się nawet o najwyższe polityczne szczeble.
Tusk i Kaczyński mówili jednym głosem. A Listkiewicz poparł decyzję Webba
"Chciałem zabić. Dobrze wiecie kogo. Jak każdy polski kibic" - komentował wówczas Donald Tusk, odnosząc się do głośnej decyzji Webba.
"Nie wierzę w rzuty karne w 92. minucie na rzecz gospodarzy, którzy przegrywają" - w bardziej wyważony sposób sprawę komentował Lech Kaczyński, odnosząc się do faktu, że turniej rozgrywany był w Austrii i Szwajcarii.
Jednak zdaniem Michała Listkiewicza angielski arbiter podjął wtedy słuszną decyzję, dyktując rzut karny dla Austriaków.
"Najpierw, zgodnie z nowymi przepisami, uprzedził zawodników, że szarpanie w polu karnym, ogólnie używanie rąk podczas dośrodkowania, jest zabronione, a jeżeli dojdzie do tego raz jeszcze, to skończy się faulem. I tak się stało, niestety" - podsumował przed laty, cytowany przez Eurosport.