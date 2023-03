Skandal w Premier League. Gwiazdor nękał znaną modelkę

Modelka pewnego dnia otrzymała wiadomość od zawodnika Evertonu na Instagramie. Z początku piłkarz zrobił na 27-latce dobre wrażenie - starał się ją poznać, pytał skąd jest i czy jest singielką. Później poprosił, by dodała go do znajomych na aplikacji Snapchat. To właśnie tam sportowiec zaczął nękać Jay nieprzyzwoitymi wiadomościami.