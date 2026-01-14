Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mocne słowa w kierunku Anny Lewandowskiej. Po tym nadeszła krytyka

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu, by odebrać za swojego męża statuetkę Sportowca Stulecia. Na miejscu zaprezentowała się w różowej sukni, która podzieliła internautów, a potem wygłosiła krótkie przemówienie, chcąc pokazać swojego męża z innej strony. Krytyka spadła na nią z dość niespodziewanej strony. Ekspertka starała się być dyplomatyczna, ale padły mocne słowa.

Kobieta w różowej sukni wieczorowej z głębokim dekoltem stoi na tle innych osób podczas gali lub uroczystego wydarzenia.
Anna Lewandowska na Gali Mistrzów SportuHornet/REPORTEREast News

Gala Mistrzów Sportu zakończyła się dla niektórych zaskakujących rozstrzygnięciem. Najlepszą sportowczynią roku 2025 została Klaudia Zwolińska, która z ogromną przewagą pokonała drugą w zestawieniu Igę Świątek. Robert Lewandowski w tym zestawieniu zajął siódme miejsce.

Anna Lewandowska odebrała statuetkę Sportowca Stulecia za męża

Lewandowski szykował się do Superpucharu Hiszpanii, gdy w Polsce odbywała się właśnie Gala Mistrzów Sportu. Z tego powodu do ojczyzny poleciała jego żona i to właśnie ona odebrała za niego nagrodę dla Sportowca Stulecia. Piłkarz podziękował za nią serdecznie, łącząc się z salą za pomocą kamerki, a jego żona postanowiła też dodać parę słów od siebie.

Teraz jak wraca po meczu, to ostatnio o godzinie 1:30 wrócił i zaczął odkurzać i wyjmować rzeczy ze zmywarki. Mówię do niego "ja już dzisiaj odkurzałam, bo dzieci pobałaganiły w kuchni", a on mówi "nieważne, poprawię". I teraz to jest pytanie - czy Robert Lewandowski się starzeje i odchodzi zaraz na emeryturę? Czy on jeszcze nas zaskoczy? I kochani, myślę, że on nas zaskoczy i nawet mnie, bo taki on jest
mówiła.

Dodała także, potwierdzając słowa swojego męża, że ten nie zamierza póki co rezygnować z zawodowego sportu, choć ona sama czeka już na momenty i chwile, gdy będzie mogła spędzać z nim czas, który nie będzie już nastawiony w większości na piłkę nożną.

Anna Lewandowska skrytykowana

Co ciekawe, nie wszystkim spodobał się styl przemówienia Anny Lewandowskiej. W internecie pojawiło się parę niezadowolonych osób, które postanowiły głośno skomentować działania najsłynniejszej polskiej WAG. Wśród nich znalazła się ekspertka od wizerunku i stylu, Monika Butryn.

Butryn pokazała zrzut ekrany z rozmowy z jedną z fanek. Dotyczyła ona Anny Lewandowskiej. "Oglądałam ostatnio Plebiscyt Sportowy rozdanie nagród w TVP 1 i przyszła mi do głowy taka myśl przy wypowiedzi Anny Lewandowskiej (nie wiem, czy widziałaś), że powinna wybrać się na lekcję stylu do Ciebie! Nie chodzi mi o jej ubiór, tylko sposób wypowiedzi, gestykulację... Mogłaby się od Ciebie wiele nauczyć" - twierdziła internautka.

Cóż. Niestety klasy nie można kupić. Wątpię także, czy można się jej nauczyć. Ale na pewno można się nauczyć stylu i ogłady.
odpisała jej Butryn.

W komentarzach pojawiło się sporo osób broniących Lewandowskiej. "Ale ma naturalny wdzięk, autentyczną nieporadność przed mikrofonem, co jest urocze i pewnie sama sobie napisała przemowę", "A cóż w tej wypowiedzi było nie na miejscu? Widziałam fragment i jakoś mnie nie zniesmaczył. Nie machała rękoma, mówiła z sensem. Nie do końca rozumiem tę wiadomość" - pisały inne obserwujące profil Butryn. Zdania są więc wyraźnie podzielone.

Zobacz również:

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Sportowe życie

Doniesienia zza zamkniętych drzwi Lewandowskich. Anna niespodziewanie ujawniła

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Anna Lewandowska na gali Marka Roku
Anna Lewandowska na gali Marka Roku Mieszko PiętkaAKPA
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPA AKPA

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja