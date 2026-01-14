Mocne słowa w kierunku Anny Lewandowskiej. Po tym nadeszła krytyka

Gala Mistrzów Sportu zakończyła się dla niektórych zaskakujących rozstrzygnięciem. Najlepszą sportowczynią roku 2025 została Klaudia Zwolińska, która z ogromną przewagą pokonała drugą w zestawieniu Igę Świątek. Robert Lewandowski w tym zestawieniu zajął siódme miejsce.

Anna Lewandowska odebrała statuetkę Sportowca Stulecia za męża

Lewandowski szykował się do Superpucharu Hiszpanii, gdy w Polsce odbywała się właśnie Gala Mistrzów Sportu. Z tego powodu do ojczyzny poleciała jego żona i to właśnie ona odebrała za niego nagrodę dla Sportowca Stulecia. Piłkarz podziękował za nią serdecznie, łącząc się z salą za pomocą kamerki, a jego żona postanowiła też dodać parę słów od siebie.

Teraz jak wraca po meczu, to ostatnio o godzinie 1:30 wrócił i zaczął odkurzać i wyjmować rzeczy ze zmywarki. Mówię do niego "ja już dzisiaj odkurzałam, bo dzieci pobałaganiły w kuchni", a on mówi "nieważne, poprawię". I teraz to jest pytanie - czy Robert Lewandowski się starzeje i odchodzi zaraz na emeryturę? Czy on jeszcze nas zaskoczy? I kochani, myślę, że on nas zaskoczy i nawet mnie, bo taki on jest

Dodała także, potwierdzając słowa swojego męża, że ten nie zamierza póki co rezygnować z zawodowego sportu, choć ona sama czeka już na momenty i chwile, gdy będzie mogła spędzać z nim czas, który nie będzie już nastawiony w większości na piłkę nożną.

Anna Lewandowska skrytykowana

Co ciekawe, nie wszystkim spodobał się styl przemówienia Anny Lewandowskiej. W internecie pojawiło się parę niezadowolonych osób, które postanowiły głośno skomentować działania najsłynniejszej polskiej WAG. Wśród nich znalazła się ekspertka od wizerunku i stylu, Monika Butryn.

Butryn pokazała zrzut ekrany z rozmowy z jedną z fanek. Dotyczyła ona Anny Lewandowskiej. "Oglądałam ostatnio Plebiscyt Sportowy rozdanie nagród w TVP 1 i przyszła mi do głowy taka myśl przy wypowiedzi Anny Lewandowskiej (nie wiem, czy widziałaś), że powinna wybrać się na lekcję stylu do Ciebie! Nie chodzi mi o jej ubiór, tylko sposób wypowiedzi, gestykulację... Mogłaby się od Ciebie wiele nauczyć" - twierdziła internautka.

Cóż. Niestety klasy nie można kupić. Wątpię także, czy można się jej nauczyć. Ale na pewno można się nauczyć stylu i ogłady.

W komentarzach pojawiło się sporo osób broniących Lewandowskiej. "Ale ma naturalny wdzięk, autentyczną nieporadność przed mikrofonem, co jest urocze i pewnie sama sobie napisała przemowę", "A cóż w tej wypowiedzi było nie na miejscu? Widziałam fragment i jakoś mnie nie zniesmaczył. Nie machała rękoma, mówiła z sensem. Nie do końca rozumiem tę wiadomość" - pisały inne obserwujące profil Butryn. Zdania są więc wyraźnie podzielone.

