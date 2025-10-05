Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mocne słowa Viktora Orbana ws. Ukrainy. Legenda musiała zareagować

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Na początku października na scenie europejskiej ponownie zawrzało wokół wypowiedzi Viktora Orbana. Premier Węgier po raz kolejny zakwestionował sens rozszerzania struktur Zachodu o Ukrainę i zagroził, że jeśli Kijów zostanie przyjęty do NATO lub Unii Europejskiej, Budapeszt rozważy opuszczenie obu wspólnot. Jego słowa spotkały się z krytyką nie tylko polityków, lecz także ludzi sportu - w tym legendy czeskiego hokeja, Dominika Haska.

Premier Węgier Viktor Orban
Premier Węgier Viktor OrbanATTILA KISBENEDEKAFP

Viktor Orban w pierwszych dniach tygodnia zaatakował polskiego premiera Donalda Tuska, reagując na jego wypowiedź, że wojna w Ukrainie jest również wojną Polski i całej Europy. "Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" - napisał szef węgierskiego rządu na platformie X.

Podczas unijnego szczytu w Kopenhadze Orban poszedł jeszcze dalej. Oświadczył, że jego kraj nie będzie członkiem UE ani NATO, jeśli do tych struktur dołączy Ukraina. Jednocześnie zaproponował tzw. "strategiczne porozumienie" z Kijowem, które miałoby być alternatywą wobec pełnego członkostwa. "Ukraina to bohaterski kraj, który musimy wspierać, to nie ulega wątpliwości. Węgry nie zgadzają się jednak na członkostwo tego kraju w UE; sytuacja ta może się zmienić za sto lat, ale w tej chwili będziemy się trzymać swojego stanowiska" - stwierdził.

Wobec słów węgierskiego polityka błyskawicznie zareagował Dominik Hasek, jeden z najwybitniejszych bramkarzy w historii NHL. Czech od początku rosyjskiej inwazji jednoznacznie wspierał Ukrainę i potępiał działania agresora na terenie kraju naszych wschodnich sąsiadów. I tym razem nie miał zamiaru milczeć.

"Doskonale! Możesz więc spakować się i wyjechać już teraz. Życzymy powodzenia" - napisał sportowiec w mediach społecznościowych, odpowiadając na "groźby" Orbana w kierunku UE i NATO.

Hokeista od lat nie unika politycznych wypowiedzi, szczególnie w sprawach dotyczących Rosji i bezpieczeństwa Europy. Jego słowa można odczytać jako wyraz frustracji wobec prorosyjskiej postawy Orbana, który coraz mocniej dystansuje Węgry od wspólnej linii UE i NATO.

Konflikt narracyjny między polityką Budapesztu a oczekiwaniami sojuszników staje się coraz bardziej widoczny. Podczas gdy większość państw Europy Środkowo-Wschodniej jednoznacznie wspiera Ukrainę, Orban stawia na politykę balansowania i blokowania decyzji integracyjnych.

Zobacz również:

Władimir Putin
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Zawrzało po wiadomości ws. Rosjan, wybuchła afera. W tle możliwy bojkot

Amanda Gawron
Amanda Gawron
    Ostatnie tygodnie są dla Viktora Orbana bardzo trudne, jeśli chodzi o sytuację Węgier w Unii Europejskiej
    Ostatnie tygodnie są dla Viktora Orbana bardzo trudne, jeśli chodzi o sytuację Węgier w Unii EuropejskiejDursun Aydemir/Anadolu AgencyAFP
    Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy na tle biało-czerwono-zielonych flag, obok ustawione są mikrofony.
    Premier Węgier Viktor OrbanATTILA KISBENEDEKAFP
    Dominik Hasek
    Dominik HasekBruce BennettAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja