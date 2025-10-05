Mocne słowa Viktora Orbana ws. Ukrainy. Legenda musiała zareagować

Viktor Orban w pierwszych dniach tygodnia zaatakował polskiego premiera Donalda Tuska, reagując na jego wypowiedź, że wojna w Ukrainie jest również wojną Polski i całej Europy. "Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" - napisał szef węgierskiego rządu na platformie X.

Podczas unijnego szczytu w Kopenhadze Orban poszedł jeszcze dalej. Oświadczył, że jego kraj nie będzie członkiem UE ani NATO, jeśli do tych struktur dołączy Ukraina. Jednocześnie zaproponował tzw. "strategiczne porozumienie" z Kijowem, które miałoby być alternatywą wobec pełnego członkostwa. "Ukraina to bohaterski kraj, który musimy wspierać, to nie ulega wątpliwości. Węgry nie zgadzają się jednak na członkostwo tego kraju w UE; sytuacja ta może się zmienić za sto lat, ale w tej chwili będziemy się trzymać swojego stanowiska" - stwierdził.

Wobec słów węgierskiego polityka błyskawicznie zareagował Dominik Hasek, jeden z najwybitniejszych bramkarzy w historii NHL. Czech od początku rosyjskiej inwazji jednoznacznie wspierał Ukrainę i potępiał działania agresora na terenie kraju naszych wschodnich sąsiadów. I tym razem nie miał zamiaru milczeć.

"Doskonale! Możesz więc spakować się i wyjechać już teraz. Życzymy powodzenia" - napisał sportowiec w mediach społecznościowych, odpowiadając na "groźby" Orbana w kierunku UE i NATO.

Hokeista od lat nie unika politycznych wypowiedzi, szczególnie w sprawach dotyczących Rosji i bezpieczeństwa Europy. Jego słowa można odczytać jako wyraz frustracji wobec prorosyjskiej postawy Orbana, który coraz mocniej dystansuje Węgry od wspólnej linii UE i NATO.

Konflikt narracyjny między polityką Budapesztu a oczekiwaniami sojuszników staje się coraz bardziej widoczny. Podczas gdy większość państw Europy Środkowo-Wschodniej jednoznacznie wspiera Ukrainę, Orban stawia na politykę balansowania i blokowania decyzji integracyjnych.

Ostatnie tygodnie są dla Viktora Orbana bardzo trudne, jeśli chodzi o sytuację Węgier w Unii Europejskiej Dursun Aydemir/Anadolu Agency AFP

Premier Węgier Viktor Orban ATTILA KISBENEDEK AFP

Dominik Hasek Bruce Bennett AFP