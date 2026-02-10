Mocne słowa Trumpa. A teraz taka odpowiedź. Hamilton nie wytrzymał

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Donald Trump ostro skrytykował występ Bad Bunny'ego podczas Halftime Show Super Bowl, nazywając go "najgorszym w historii". Na słowa prezydenta USA zareagował Lewis Hamilton, który był obecny na finale NFL i w emocjonalnym wpisie stanął w obronie artysty, podkreślając przesłanie jedności i różnorodności. Wspomniał przy okazji o "ludziach, których jedynym celem jest podsycanie podziałów".

Po lewej stronie osoba ubrana w czerwoną koszulkę sportową z widocznymi logotypami sponsorów, po prawej stronie starszy mężczyzna w garniturze siedzący przy biurku, gestykulujący podczas rozmowy.
Lewis Hamilton, Donald TrumpAhmad AlShehab/NurPhoto/AFP, SAUL LOEBAFP

Donald Trump od początku był sceptyczny wobec tego, aby to Bad Bunny wystąpił jako artysta podczas Halftime Show w tegorocznym Super Bowl. Prezydent Stanów Zjednoczonych argumentował swoje stanowisko tym, że większość kibiców zgromadzonych na stadionie nie będzie w stanie zrozumieć przekazu portorykańskiego muzyka. Bad Bunny wykonuje bowiem zdecydowaną większość swoich utworów w języku hiszpańskim, co - zdaniem Trumpa - miało nie pasować do charakteru największego sportowego wydarzenia w USA. Po samym finale rozgrywek NFL lider Stanów Zjednoczonych ponownie dał wyraz swojemu niezadowoleniu, publikując w mediach społecznościowych krytyczny wpis, w którym określił show rapera jako "najgorszy występ" w historii Super Bowl.

Słowa Donalda Trumpa szybko odbiły się szerokim echem i wywołały reakcję znanych postaci ze świata sportu i show-biznesu. Do sprawy odniósł się m.in. Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, który był obecny na finale Super Bowl. Brytyjski kierowca nie tylko otwarcie sprzeciwił się opinii prezydenta USA, ale również wykorzystał okazję, by w mocnych słowach skomentować politykę obecnej administracji w Stanach Zjednoczonych.

Plejada gwiazd zawitała na Super Bowl. Organizatorzy postawili na starcie z Trumpem

Lewis Hamilton nie miał zamiaru milczeć. Taki wpis w kontrze do Donalda Trumpa

W kontrze do ostrej krytyki ze strony lidera Stanów Zjednoczonych, Hamilton opublikował emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym zachwycał się występem portorykańskiego artysty. "To był jeden z najważniejszych występów w przerwie Super Bowl w historii. W świecie i kraju rządzonym przez ludzi, których jedynym celem jest podsycanie podziałów, zobaczyliśmy artystę stojącego wśród różnorodnej grupy ludzi, na równym poziomie, z przesłaniem jedności. Miałem ciarki" - napisał obecny kierowca Ferrari.

Brytyjczyk dodał, że nie mówi po hiszpańsku, ale przekaz Bad Bunny'ego był dla niego w pełni zrozumiały. Podkreślił również osobisty wymiar występu, nawiązując do karaibskich korzeni swojej rodziny i symboliki użytej przez artystę. "Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość" - zacytował słowa muzyka, jasno pokazując, po której stronie tej dyskusji się opowiada.

Tekst wypowiedzi wyrażający podziw dla występu podczas Super Bowl, podkreślający znaczenie jedności, wspólnoty i szacunku wobec różnorodności kulturowej.
Lewis Hamilton przemówił po słowach Donalda Trumpa nt. tegorocznego Halftime ShowInstagram/lewishamiltonmateriał zewnętrzny

    Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu na tle niebieskiej ścianki z napisem World Economic Forum.
    Donald Trump skrytykował występ Bad Bunny'ego w przerwie Super BowlMANDEL NGANAFP
    Kierowca zespołu Ferrari ubrany w czerwony strój sportowy i czapkę z daszkiem z logo zespołu.
    Lewis HamiltonNICOLAS ECONOMOUAFP
    Mężczyzna ubrany na biało stoi energicznie na dachu samochodu, unosząc jedną rękę i wskazując przed siebie.
    Super Bowl 2026: Bad Bunny wystąpił w przerwie meczuJosh EdelsonAFP
    Pierwszy dzień Lewisa Hamiltona w Ferrari. WIDEOAssociated Press© 2025 Associated Press

