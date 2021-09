Jak sugeruje amerykański portal plotkarski "TMZ" awantura rozpoczęła się, moment po tym jak McGregor chciał przywitać się z "MGK". Niektóre źródła sugerują, że sportowiec prosił rapera o autograf.

Niespodziewanie dojść miało do szarpaniny, McGregor został odepchnięty przez "MGK" lub członka jego ochrony. W efekcie drink trzymany przez ikonę UFC został wylany na jego marynarkę.

Przedstawiciel sztuk walki wpadł w szał i rzucił się z pięściami na muzyka.

Machine Gun Kelly i Megan Fox są parą. Conor McGregor leczy kontuzję

Rozdzielić towarzystwo, w którym oprócz zaangażowanych była także partnerka rapera aktorka Megan Fox, musiała ochrona.

"Nic się nie stało, nie wiem skąd to zamieszanie. Nawet nie wiem, co to za facet. Walczę tylko z prawdziwymi fighterami, zawodowcami, nie z jakimiś małymi raperami. Nie wiem o tym gościu nic, poza tym, że jest z Megan Fox" - stwierdził Irlandczyk.

McGregor swój ostatni występ w oktagonie przypłacił złamaniem nogi i porażką w walce z Dustinem Poirierem. Obecnie dochodzi do zdrowia po operacji, rozpoczął już nawet lekkie treningi. Daty kolejnej walki z jego udziałem jeszcze nie ustalono.