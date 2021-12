​Młody piłkarz śmiertelnie dźgnięty nożem. To reprezentant kraju

Sportowe życie

Osagi Bascome, były piłkarz między innymi angielskiego Bristol City, został kilkukrotnie dźgnięty nożem podczas barowej bójki. 23-latka przewieziono do szpitala, ale nie udało się uratować jego życia. To reprezentant kraju - dla Bermudów rozegrał 16 meczów, w kadrze strzelił jednego gola. Peter Stableford z lokalnej policji apeluje do świadków wydarzenia.

Zdjęcie Osagi Bascome / Rich Graessle/Icon Sportswire / Getty Images