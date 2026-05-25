Ostatnia niedziela była wyjątkowo intensywnym dniem dla mieszkańców Krakowa. Niedługo po godzinie 18:00 na stadionie Wisły rozpoczęło się wielkie świętowanie powrotu "Białej Gwiazdy" do Ekstraklasy po czterech latach absencji. Zaczęło się od "inwazji" kibiców na murawie stadionu przy ulicy Reymonta.

Piłkarze i sztab szkoleniowy Wisły wkrótce później opuścił swój obiekt, przez co zabawa przeniosła się na ulice Krakowa. Kibice mistrza Betclic 1. Ligi w jednym momencie opanowali ulice swojego miasta, a centrum mistrzowskiej fety tradycyjnie okazał się krakowski Rynek Główny. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

24 maja był jednak ważnym dniem dla Krakowa z jeszcze jednego powodu. Tego dnia odbyło się referendum ws. odwołania z urzędu aktualnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. W tym samym głosowaniu decydowały się również losy Rady Miasta. Ostateczne wyniki nie potoczyły się zgodnie z oczekiwaniami Miszalskiego, który po dwóch latach został przez mieszkańców odwołany z funkcji włodarza miasta.

Prezydent Krakowa odwołany ze stanowiska. Od wielu lat jest zadeklarowanym kibicem Wisły Kraków

Los Miszalskiego rozstrzygnął się już po godzinie 21:00, gdy zamknięto wszystkie lokale wyborcze. Wynik sondażu exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News nie pozostawił wątpliwości. Za odwołaniem prezydenta opowiedziało się aż 97,8% głosujących. Frekwencja na poziomie 31,8% sprawiła, że wynik głosowania stał się wiążący. Taki stan rzeczy potwierdziły oficjalne wyniki opublikowanie w poniedziałek po godzinie 7 rano.

Aleksander Miszalski jest politykiem przez całe życie związanym z Krakowem. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej karierę polityczną zaczynał od zasiadania w radzie miasta w latach 2014-2019. W kolejnych latach Miszalski sprawował funkcję posła, a w 2024 roku został prezydentem Krakowa, pokonując w drugiej turze głosowania Łukasza Gibałę.

Związany przez wiele lat z Krakowem polityk nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do piłki nożnej. Miszalski w mediach przyznawał, że od wielu lat jest kibicem Wisły Kraków. Uczynił to m.in. w rozmowie z TVP Sport przeprowadzonej w maju 2024 roku, niedługo po wygraniu wyborów samorządowych, gdzie zadeklarował przywiązanie do "Białej Gwiazdy" od ponad 30 lat.

- Chciałbym równocześnie podkreślić, że choć od 30 paru lat pozostaję kibicem Wisły Kraków, to nie jest tak, że nie zamierzam doceniać innych dyscyplin czy klubów sportowych. Sport w Krakowie musi się rozwijać, zarówno ten młodzieżowy, amatorski, jak i zawodowy. Wszystkie kluby będą przeze mnie traktowane absolutnie równo - zadeklarował wówczas sternik Krakowa.

Kibice Wisły Kraków wielokrotnie mieli okazję widzieć Miszalskiego na trybunach podczas spotkania swojego klubu. Były prezydent był obecny m.in. na PGE Narodowym, gdy Wisła wygrała po dogrywce z Pogonią Szczecin.

W 2024 roku Aleksander Miszalski wygrał wybory na prezydenta Krakowa M.Lasyk Reporter

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Mogli zagrać o europejskie puchary. "Wiemy, co możemy zrobić lepiej". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport