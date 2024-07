Mistrzyni Wimbledonu przekazała radosne wieści. Gwiazdy tenisa reagują

Petra Kvitova rozpoczęła ten rok od przekazania swoim fanom wyjątkowej wiadomości. Czeska gwiazda oznajmiła, że nie powalczy w tym sezonie o wielkoszlemowe trofeum na kortach w Melbourne i raczej nieprędko wróci do rywalizacji na światowym poziomie, ponieważ w kolejnych miesiącach przygotowywać się będzie do znacznie ważniejszego zadania, a konkretniej do... zostania matką.