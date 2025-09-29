Mistrzyni Wimbledonu ma powód do radości. Sabalenka pospieszyła z życzeniami

Garbine Muguruza swoje największe sukcesy odnosiła w 2016 i 2017 roku. Wówczas najpierw sięgnęła po triumf w turnieju Rolanda Garrosa, a następnie zdobyła mistrzostwo Wimbledonu. Na kolejny sukces 31-latka wcale nie musiała długo czekać - 11 września 2017 roku została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, jednak miano to straciła dość szybko, bo już 8 października. W kolejnych miesiącach na światowych kortach Hiszpanka nie radziła sobie już tak dobrze, a we wrześniu 2022 roku zaskoczyła kibiców, ogłaszając przerwę od rywalizacji. Po powrocie do gry była liderka nie zdołała już wrócić do formy sprzed lat, wypadła poza TOP 1000 światowego rankingu, przez co ostatecznie podjęła decyzję o zakończeniu kariery.

Garbine Muguruza niedawno wzięła ślub. Teraz z dumą ogłasza - zostanie mamą

Hiszpanka po przejściu na sportową emeryturę skupiła się w pełni na życiu prywatnym. W październiku ubiegłego roku 31-letnia sportsmenka stanęła na ślubnym kobiercu, gdzie powiedziała sakramentalne "tak" swojemu wieloletniemu partnerowi - biznesmenowi Arthurowi Borgesowi. Teraz małżonkowie podzielili się ze światem kolejnymi radosnymi wiadomościami.

Jak się okazuje, już za kilka miesięcy powitają oni na świecie swojego pierwszego potomka. "Rodzina" - napisali we współtworzonym wpisie, chwaląc się kilkoma polaroidami, na których emerytowana już tenisistka wyeksponowała dobrze już widoczny ciążowy brzuszek.

Rywalki Garbine Muguruzy na radosne wieści zareagowały błyskawicznie. "Gratulacje. Tak się cieszę waszym szczęściem" - napisała obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Aryna Sabalenka. "WUUUUHUUUUUUUUUUUU!!! Nadchodzi!!!! Nie mogę się doczekać, aż doświadczysz tych bezsennych nocy moja kochana! Gratulacje!" - skomentowała Dominika Cibulkova. Z gratulacjami pospieszyły także m.in. Caroline Garcia, Caroline Wozniacki oraz Elina Switolina.

