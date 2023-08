Mistrzyni świata zamordowana. Zginęła z rąk swojego narzeczonego

Tragiczne wieści docierają do nas z Kolumbii. Ikona sportu i była mistrzyni świata w jeździe na rolkach Luz Mery Tristan została zastrzelona we własnym domu przez swojego 58-letniego narzeczonego, Andreasa Ricciego. Para planowała stanąć na ślubnym kobiercu w październiku tego roku. Sprawę bada obecnie prokuratura w Cali, jednak mężczyzna przyznał się już do popełnienia przestępstwa.