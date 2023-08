Mistrzyni świata zamordowana przez partnera. Ujawniono kolejne szczegóły

Luz Mery Tristan choć w sporcie osiągała rzeczy nieprawdopodobne, nie miała tyle samo szczęścia w życiu prywatnym. Mistrzyni świata w jeździe szybkiej na rolkach w przeszłości była żoną barona narkotykowego Joaquina Valencii. Ukochany Kolumbijki w 2007 roku trafił do więzienia na 40 lat za handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy . Wówczas Tristan została sama z piątką dzieci.

Luz Mery Tristan zamordowana przez narzeczonego. Media ujawniają szczegóły zbrodni

Ciało 60-letniej sportsmenki znalezione zostało w jej mieszkaniu na przedmieściach Cali w sobotni wieczór, 5 sierpnia. Wówczas około godziny 23 na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze policji. Kiedy dotarli oni do mieszkania Luz Mery Tristan, kobieta była już martwa. Na miejscu policjanci zastali uzbrojonego 58-latka , który w momencie zatrzymania był pod wpływem środków odurzających.

Jak podaje portal "RCN Radio", ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że Luz Mery Tristan zamordowana została między północą w piątek, 4 sierpnia a wczesną sobotą, 5 sierpnia. Andreas Ricci miał oddać w kierunku swojej partnerki pięć strzałów. Co więcej, drzwi pokoju, w których znaleziono sportsmenkę, miały trzy dziury po kulach. Z tego wynika, że 58-latek strzelał do swojej ukochanej, podczas gdy ta chowała się przed nim w pokoju. Nie jest to jednak jedyna szokująca informacja. Broń, której użył mężczyzna nie była bowiem jedyną bronią, jaką znaleziono w mieszkaniu.