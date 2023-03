Mistrzyni świata puściły nerwy. Zaatakowała dziennikarzy. Padły mocne słowa

Ingrid Landmark Tandrevold to jedna z najbardziej utytułowanych sportsmenek w Norwegii. Kobieta ma w swoim dorobku między innymi cztery złote medale wywalczone na mistrzostwach świata. Do niemieckiego, Oberhofu jechała jako jedna z faworytek. Wywalczyła krążek z najcenniejszego kruszcu w sztafecie mieszanej i dołożyła do tego srebro w biegu masowym. Norweżki w kolejnym biegu sztafetowym uplasowały się jednak dopiero na 6. miejscu. W Skandynawii byli zaskoczeni wynikiem sportsmenek.