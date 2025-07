Mistrzyni Roland Garros wzięła ślub. Na weselu bawiły się gwiazdy tenisa

"Drogi tenisie, czas powiedzieć "do widzenia". Po piętnastu latach rywalizacji na najwyższym poziomie i 25 latach poświęcenia temu sportowi właściwie każdej sekundy, jestem gotowa na nowy rozdział. Ta podróż nie zawsze była łatwa i nie chodziło w niej tylko o zwycięstwo lub porażkę. Była pełna miłości i nienawiści oraz szczęścia i złości. Mimo tych kontrastów, jestem wdzięczna za to, co dał mi tenis. Dzięki niemu stałam się silna, pełna pasji i pracowita.Teraz czas jednak na coś nowego. Moje ciało właśnie tego potrzebuje a ja widzę przed sobą kolejne cele. Nie kończę jednak już teraz, przede mną jeszcze kilka turniejów" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.