Mistrzyni Polski rozpłakała się na wizji. Fani nie mogli zrozumieć tej decyzji

Słodzińska była wcześniej bardzo otwarta na wszystkie uwagi od jurorów. Nie spodziewała się jednak, że w czasie metamorfoz, to właśnie ona najmocniej przeżyje wielką zmianę, jaką zgotowali jej fryzjerzy . Pozostali uczestnicy, choć wcześniej obawiali się tego, co zobaczą na swoich głowach, po prezentacji byli całkiem zadowoleni.

Maja Słodzińska rozpłakała się na wizji

Na swojej pierwszej sesji zdjęciowej lekkoatletka poradziła sobie śpiewająco. Oceniono, że jej zdjęcie, jest najładniejszym z całej sesji w kontekście ruchu. Trafiła do bezpiecznej grupy i nie mogła odpaść z rywalizacji. Metamorfozy zawsze przyciągają wielkie emocje. Na głowach uczestników dzieją się prawdziwe cuda i niektóre wyciągają z ich twarzy to, co najlepsze, a niektóre wprost przeciwnie.

Postanowiono rozjaśnić jej włosy do platynowego blondu i postawić na bardziej ostrą fryzurę. Jeszcze podczas mycia włosów zawodniczce trudno było powstrzymać łzy, co uchwyciły kamery. Bardzo bała się o to, co zobaczy na swojej głowie, tym bardziej, że znała stan swoich włosów i obawiała się tego, że po farbowaniu mogą zacząć wypadać.