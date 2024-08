Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu wielu medalistów narzekało na jakość swoich krążków. Wielu z nich sugerowało, że zostały one wykonane z takich materiałów, przez co wyglądają tandetnie. O słabej jakości olimpijskich medali na własnej skórze przekonała się mistrzyni w kobiecym futbolu, Lynn Williams. Medal 31-latki zniszczył się bowiem podczas... celebrowania sukcesu we Francji. Amerykanka zaapelowała do MKOl-u o pomoc.