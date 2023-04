Mistrzyni olimpijska pozowała jak rasowa modelka. Trafiła na okładkę magazynu

Natalia Kaczmarek jest obecnie jedną z najlepszych polskich lekkoatletek. Sporstmenka od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Nie ma się co dziwić, bowiem wyniki, które osiąga na bieżni zachwycają już nie tylko Polaków, ale również zagranicznych ekspertów. 25-latka specjalizująca się w biegu na dystansie 400 metrów i w swoim dorobku ma medale z wielkich imprez. Wywalczyła już dwa srebra mistrzostw Europy (indywidualnie oraz w sztafecie) oraz złoto w mikście i srebro w sztafecie na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 r.

Mistrzyni olimpijska z nowej odsłonie. Takiej jej jeszcze fani nie widzieli

W pierwszym numerze gazety, który trafi do sklepów w czwartek 13 kwietnia będzie można przeczytać wywiady z innymi znanymi, polskimi sportowcami. Kibice będą mogli dowiedzieć się ciekawych faktów z życia tenisistki Magdy Linette , siatkarki Joanny Wołosz i Magdaleny Stysiak i golfisty Adriana Meronka .

"Naszym celem było stworzenie magazynu, którego na polskim rynku brakowało. Tytułu, który nie interpretuje sportu jedynie wyczynowo, ale zwraca także uwagę na świadome podejście do ciała, dążenie do zachowania zdrowej równowagi i dbałość o szeroko rozumiany self-care. W numerze znajdziecie sylwetki i wywiady z wybitnymi sportowcami, trenerami, influencerami i gwiazdami, dla których sport stał się siłą napędową w życiu. Bohaterką sesji okładkowej została Natalia Kaczmarek, mistrzyni olimpijska w sztafecie 4 x 400 m, która opowiedziała nam o walkach, które stacza sama ze sobą" -poinformowała w liście do czytelników redaktorka naczelna "Vogue Polska", Ina Lekiewicz Levy.