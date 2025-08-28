Mistrzyni olimpijska musiała rodzić na parkingu. "Ból był nie do opisania"

Swoją dramatyczną historię Sarah Sjostrom opisała na swoim Instagramie. Na miejscu przeżyła prawdziwe piekło - doświadczyła chaosu, braku miejsc w szpitalach i problemów związanych z brakiem znieczulenia przy porodzie. To doświadczenie było dla niej ogromnie trudne. Na szczęście jej syn, Adrian, przyszedł na świat cały i zdrowy.

Sarah Sjostrom rodziła na parkingu

Sarah Sjostrom to bardzo utalentowana i niezwykle utytułowana pływaczka, która od lat nie schodzi z podium mistrzostw świata, mistrzostw Europy i igrzysk olimpijskich. 32-letnia zawodniczka specjalizuje się w krótkich dystansach - pływa przede wszystkim na 50 i 100 metrów stylem dowolnym i motylkowym.

Choć Sjostrom bardzo mocno skupiała się na swojej ciąży i zdrowiu, okazało się, że zawiódł ją system ochrony zdrowia w Szwecji. Pływaczka czuła, że zbliża się moment porodu i udała się do szpitala, skąd ją odesłano. Później, w dramatycznych okolicznościach, musiała rodzić na parkingu. Nie było dla niej miejsca w szpitalu.

Sarah Sjostrom opisała dramatyczny poród

"Radziłam sobie ze skurczami w domu, oddychając, biorąc ciepłą kąpiel lub podając 100 mg [środków przeciwbólowych - przyp. red.] przez 24 godziny. Pięć godzin przed akcją poszliśmy na badanie kontrolne, bo czułam, że zbliża się poród. Ale odesłano nas do domu, ponieważ byłam jeszcze w bardzo wczesnym stadium (rozwarcie tylko 2 cm)" - pisała pływaczka na swoim Instagramie.

"Chwilę po powrocie do domu wszystko zmieniło się błyskawicznie, ból od skurczów stał się nie do zniesienia. Zaczęłam krwawić i natychmiast zadzwoniliśmy na oddział porodowy w szpitalu, do którego miałam się udać. Położna prawdopodobnie rozpoznała po moim oddechu przez telefon, że jestem już w fazie parcia i na szczęście nalegała na wysłanie karetki, która zawiezie nas do najbliższego dostępnego szpitala. Ten, do którego mieliśmy jechać, był pełny" - kontynuowała.

"Jazda do szpitala wydawała się nie mieć końca. Mimo że jechaliśmy na pełnym gazie i z włączonymi niebieskimi światłami. Ból był nie do opisania, zdecydowanie za późno na jakiekolwiek środki przeciwbólowe, jakie planowałam. Naprawdę wierzyłam, że nie przeżyję. Kiedy dotarliśmy na miejsce, drzwi karetki zostały otwarte przez zespół położniczy, a nasze dziecko już się rodziło. Urodził się tuż tam, w chaosie panującym przed wejściem do szpitala, w karetce" - wspominała Sjostrom.

Jak sama wspomniała, moment, w którym ułożono jej syna na piersi, zmienił wszystko. Ten moment był dla niej jednocześnie traumatyczny i magiczny. Na całe szczęście mały Adrian urodził się zdrowy i bardzo lubi tulić się do swojej mamy. Teraz pływaczka przebywa w szpitalu na badaniach

