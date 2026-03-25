Mistrzyni ogłosiła po HMŚ w Toruniu. Wielka radość, zdjęcie z toruńskiego rynku

Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu już się zakończyły. Polacy zdobyli w nich cztery medale - dwa brązowe, jeden srebrny i jeden złoty. Każdy z krążków związany był z biegami. Tymczasem nie tylko medale zapewniły szczęście startującym w Polsce sportowcom z całego świata.

HMŚ. Juliana Campos siódma w skoku o tyczce

Konkurs pań w skoku o tyczce okazał się stosunkowo zacięty. Dwie zawodniczki wyraźnie przodowały w pokonywanych odległościach - złoto zdobyła Molly Caudery z Wielkiej Brytanii za osiągnięcie wysokości 4,85 m, a srebro Tina Sutej ze Słowenii, która skoczyła na wysokość 4,80 m.

Rozdano aż trzy brązowe medale i aż siedem zawodniczek zatrzymało się na wysokości 4,70 m, co dla niektórych (np. zajmującej 8. miejsce Jessici Mercier ze Stanów Zjednoczonych) było życiowym osiągnięciem. 7. pozycję, wespół z Francuzką Marie-Julie Bonnin, zajęła Brazylijka Juliana Campos, dla której wynik 4,70 m był najlepszym w sezonie.

Wielka radość na toruńskim rynku. Juliana Campos od razu się pochwaliła

Brazylijka to dwukrotna mistrzyni Ameryki Południowej i ośmiokrotna mistrzyni Brazylii. Na TikToku śledzi ją ponad pół miliona osób. Zawodniczka cieszyła się w Toruniu nie tylko ze swojego sportowego dobrego występu, ale również z powodów osobistych.

Jej partner, Gabriel Sardano, poleciał do Torunia razem z nią. Podczas wieczornego spaceru po toruńskim rynku postanowił zaskoczyć swoją ukochaną. Uklęknął na jedno kolano, wyciągnął pierścionek i zapytał, czy Campos zostanie jego żoną. Tyczkarka zgodziła się bez wahania, a później pochwaliła się pięknym pierścionkiem w mediach społecznościowych. Nagranie ze zdarzenia na toruńskim rynku szybko trafiło do sieci.

"Zajęło mu 10 lat i halowe mistrzostwa świata, żeby zobaczyć, czy naprawdę chce..." - żartowała zawodniczka w kontekście swojego już narzeczonego. Gratulacje dostała m.in. od złotej medalistki w skoku o tyczce, Molly Caudery, a wpis polubiły też Malwina Kopron i Natalia Bukowiecka.

Juliana Campos na HMŚ w Toruniu ANDREJ ISAKOVIC AFP

