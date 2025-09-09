Mistrzowie wioślarstwa i najlepsi wojownicy z kraju i ze świata - spektakl sportowej doskonałości w 2. odcinku "Ninja vs Ninja"

Obok nich na torze pojawi się mocna grupa znanych i cenionych zawodników z poprzednich edycji programu, którzy przez lata udowadniali swoją wytrzymałość, siłę i determinację na torze Ninja Warrior.

Wśród nich stawi się Paweł Murawski z Warszawy - doświadczony trener i zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Polski OCR100 w 2020 roku i wielokrotnie walczył na torach Ninja Warrior Polska. Paweł jest znany nie tylko z siły i wytrzymałości, ale także z pokonywania osobistych trudności - dzięki terapii wyszedł z uzależnienia, a teraz motywuje innych, trenując hyrox i dbając o zdrowy styl życia.

Kolejnym mocnym punktem będzie Krzysztof Orankiewicz z Płocka, trener ninja i przedsiębiorca, który ma na koncie aż osiem występów w Ninja Warrior. Krzysztof to pasjonat sportu i muzyki, dla którego największą dumą jest bycie tatą i przykład dla swoich dzieci. Jego wszechstronność i doświadczenie sprawiają, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników w Polsce.

Nie zabraknie również Michała Grygowicza z Gorlic - kulturysty z kartą IFBB PRO, który pięciokrotnie walczył na torze Ninja Warrior i docierał do finałów. Michał trenuje z pełnym zaangażowaniem, łączy kulturystykę z parkourem i sportami wytrzymałościowymi, a jego dyscyplina i styl życia są wzorem dla wielu młodszych zawodników.

Do tej silnej, polskiej ekipy dołączą także goście specjalni z zagranicy - zawodnicy światowej klasy, którzy podnoszą poziom rywalizacji i wnoszą do programu międzynarodowe doświadczenie.

Wśród nich jest Immy Hales z Wielkiej Brytanii - mistrzyni UK w freestyle calisthenics i rekordzistka Guinnessa w pokonywaniu krzywej ściany (8 razy w minutę na wysokość 4,2 m). Immy startowała w Ninja Warrior UK i Francji, a jej wszechstronność obejmuje wspinaczkę, biegi górskie i pokazy fire spinning.

Ole Janek z Berlina to zwycięzca Super Ninja Russia Season 3 oraz finalista Ninja Warrior Germany. Jego wyczynem było pokonanie curved mega wall o wysokości 5,5 m, drugiego tego typu wyniku na świecie. Ole jest studentem inżynierii mechanicznej i pasjonatem nowych technologii, a swoje korzenie łączy również z Polską.

Joel Mattli ze Szwajcarii - mistrz Ninja Warrior Austria i rekordzista Guinnessa w liczbie kolejnych skoków flying bar. Model, aktor i muzyk, który w programie prezentuje spektakularne umiejętności i charyzmę, marzy o zostaniu kolejnym Jamesem Bondem.

W tym odcinku z pewnością nie zabraknie szybkiego tempa i zawrotnych emocji, które podgrzeją niezastąpieni komentatorzy Ninja - Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski! Sportowy kącik poprowadzi sportowa dziennikarka - Marta Ćwiertniewicz, która wyciągnie z zawodników całą sportową esencję.

