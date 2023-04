Mistrzostwa świata przerwane w bulwersujący sposób. Za cel wzięli sobie rząd

Do zaskakujących scen doszło w trakcie trzeciego dnia mistrzostw świata w snookerze, które odbywają się w Sheffield. Dwoje aktywistów storpedowało dwa mecze pierwszej rundy, równocześnie atakując oba stoły, na których odbywały się mecze. Jeden z nich obsypał stół pomarańczowym proszkiem, a jego towarzyszka próbowała przykleić się do drugiego. Do całej akcji przyznała się już organizacja "Just Stop Oil".