Decyzja Salahdine'a Parnasse'a o odejściu z KSW postawiła Patryka Kaczmarczyka w dość komfortowej sytuacji. Polak od listopada zeszłego roku dzierżył tymczasowy pas wagi piórkowej i czekał na starcie o unifikację tytułu z regularnym czempionem, którym był Francuz. Ten zdecydował się jednak opuścić szeregi polskiego giganta, więc "Książę z Radomia" stał się pełnoprawnym mistrzem... bez walki.

Triumf Patryka Kaczmarczyka w kategorii do 65,8 kg nie byłby możliwy, gdyby wcześniej nie wywalczył sobie wspomnianego pasa tymczasowego i potencjalnego zestawienia z Francuzem w pojedynku z Adamem Soldajewem. 27-latek podczas gali KSW w Szczecinie poddał rywala udanym duszeniem w 5. rundzie.

Co ciekawe, chwilę po gali zawodnik wystąpił w "Kanale Sportowym" i dość niespodziewanie zwrócił się do... głowy państwa. - Mamy prezydenta, który interesuje się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem - mówił.

Mistrz złożył Nawrockiemu propozycję, a teraz tłumaczy. "Karta przetargowa"

Karol Nawrocki ostatecznie niestety nie pojawił się na styczniowej gali w rodzinnym mieście Kaczmarczyka, ale ten mimo to zdaje się nie tracić sympatii do prezydenta. W trakcie niedawnej rozmowy z Hubertem Mściwujewskim z kanału "MMA - bądź na bieżąco" zawodnik zdradził, że w dalszym ciągu cieszyłby się z wizyty polityka na KSW, a także podzielił się prywatną opinią na temat głowy państwa.

Jakby dzięki mnie przyjechał na galę... to by była fajna, mocna karta przetargowa. Nie wbiegam w temat polityki. Normalny fajny gość, cieszę się, że jest prezydentem. Żyjemy w państwie demokratycznym, wygrał, jest prezydentem wszystkich Polaków, czy tej lewej, czy prawej strony - nieważne, jest nim i tyle

27-latek zaznaczył, że gdyby Nawrocki przyjechał na KSW na jego zaproszenie, stanowiłoby to dla niego również mocną kartę przetargową w różnych rozmowach. Warto odnotować, że w swojej pozytywnej wypowiedzi na temat głowy państwa mistrz nie wyraził poparcia wobec żadnej z partii, a jedynie zwrócił uwagę na fakt, że prezydent został wybrany głosem większości społeczeństwa.

Niewykluczone, że w przyszłości Karol Nawrocki zdecyduje się wykorzystać okazję na spotkanie z zawodnikiem i pojawi się na którejś z nadchodzących gal KSW. Na ten moment nie pochwalił się jednak z takim zamiarem. Patryk Kaczmarczyk swoją najbliższą walkę o obronę pasa z Leo Brichtą stoczy już 20 czerwca, a wydarzenie ponownie zawita do jego rodzinnych stron.

