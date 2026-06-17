Mistrz zareagował na wyzwanie Murańskiego. Będzie hitowa walka? Padły twarde warunki

Prime MMA 17 dobiegło końca kilka dni temu, a w sieci wciąż jest głośno o wyzwaniu, jakie Jacek Murański rzucił Gabrielowi "Arabowi" Al-Sulwiemu tuż po zakończeniu swojego pojedynku z Rashidem Azzaievem. 57-latek chce zawalczyć z obecnym mistrzem federacji w niezwykle brutalnej formule Hooligans Style, która dopuszcza bicie z główki, uderzenia łokciami i nadepnięcia na leżącego rywala.

Murański chce walki z mistrzem. Jest reakcja

Popularny "Arab" postanowił nie trzymać "Murana" długo w niepewności i odpowiedział na jego propozycję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Al-Sulwi nie krył się jednak z tym, że ze względu na swoje umiejętności mógłby zrobić mu krzywdę, więc w potencjalnej walce wykorzysta jedynie ciosy z otwartej dłoni.

- Muran, chcesz mnie bardzo pobić w Hooligans Style. Na początku rozmawialiśmy, że ja Cię będę bił tylko z otwartej, żebyś miał jakieś szanse. Jeśli Ty chcesz mnie jeszcze dobijać i bić z główki, łokciami i stompami, jakbym się przewrócił, to spoko. Jakbyś Ty się przewrócił, będę Cię bił też tylko z otwartej, ani Cię nie kopnę, ani łokcia nie dostaniesz - zapewnił "Arab".

Mistrz Prime MMA nie poprzestał tylko na tym i po chwili dodał również jeden warunek od siebie. Zawodnik w przypadku wygranej chciałby ośmieszyć rywala w oktagonie.

- Chcę mieć tylko taki jeden warunek, w ramach tego, że Ty masz tak ekstremalne zamiary względem mojej osoby. Jeśli przegrasz na tych Twoich warunkach, to zaraz po werdykcie sędziowskim, jak będzie moja ręka w górze, ładuję Ci kopa - dodał.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do zestawienia obu panów, a więc do sprawy należy podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone natomiast, że zakulisowo prowadzone są rozmowy, które mogłyby urzeczywistnić wielkie zamiary Murańskiego i Al-Sulwiego.

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Jacek Murański youtube.com/@tv.muranscy materiały prasowe

"Arab" vs "Taazy" na PRIME MMA 15 PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe





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