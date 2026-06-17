Mistrz zareagował na wyzwanie Murańskiego. Będzie hitowa walka? Padły twarde warunki

Patryk Górski

Patryk Górski

Jacek Murański nie zwalnia tempa. 57-latek po wygranej na Prime MMA 17 postanowił wyzwać z oktagonu kolejnego rywala do walki. Na celowniku "Murana" znalazł się obecny mistrz federacji Gabriel "Arab" Al-Sulwi. Zawodnik odpowiedział już na propozycję. Padły naprawdę twarde warunki.

Jacek Murański siedzący na krześle w stroju sportowym z otarciami i siniakami, na tle czarnego materiału i konstrukcji scenicznej.
Jacek MurańskiKarol MakuratReporter

Prime MMA 17 dobiegło końca kilka dni temu, a w sieci wciąż jest głośno o wyzwaniu, jakie Jacek Murański rzucił Gabrielowi "Arabowi" Al-Sulwiemu tuż po zakończeniu swojego pojedynku z Rashidem Azzaievem. 57-latek chce zawalczyć z obecnym mistrzem federacji w niezwykle brutalnej formule Hooligans Style, która dopuszcza bicie z główki, uderzenia łokciami i nadepnięcia na leżącego rywala.

Partner Igi Świątek ma powód do świętowania. Zdjęcia obiegły sieć

Murański chce walki z mistrzem. Jest reakcja

Popularny "Arab" postanowił nie trzymać "Murana" długo w niepewności i odpowiedział na jego propozycję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Al-Sulwi nie krył się jednak z tym, że ze względu na swoje umiejętności mógłby zrobić mu krzywdę, więc w potencjalnej walce wykorzysta jedynie ciosy z otwartej dłoni.

- Muran, chcesz mnie bardzo pobić w Hooligans Style. Na początku rozmawialiśmy, że ja Cię będę bił tylko z otwartej, żebyś miał jakieś szanse. Jeśli Ty chcesz mnie jeszcze dobijać i bić z główki, łokciami i stompami, jakbym się przewrócił, to spoko. Jakbyś Ty się przewrócił, będę Cię bił też tylko z otwartej, ani Cię nie kopnę, ani łokcia nie dostaniesz - zapewnił "Arab".

Mistrz Prime MMA nie poprzestał tylko na tym i po chwili dodał również jeden warunek od siebie. Zawodnik w przypadku wygranej chciałby ośmieszyć rywala w oktagonie.

- Chcę mieć tylko taki jeden warunek, w ramach tego, że Ty masz tak ekstremalne zamiary względem mojej osoby. Jeśli przegrasz na tych Twoich warunkach, to zaraz po werdykcie sędziowskim, jak będzie moja ręka w górze, ładuję Ci kopa - dodał.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do zestawienia obu panów, a więc do sprawy należy podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone natomiast, że zakulisowo prowadzone są rozmowy, które mogłyby urzeczywistnić wielkie zamiary Murańskiego i Al-Sulwiego.

Zobacz również:

Jan Błachowicz
Sportowe życie

Błachowicz na gali u Trumpa. Zrobił sobie zdjęcie z wyjątkowym gościem

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Łysy mężczyzna w czarnej skórzanej kurtce siedzący na tle jasnej zasłony, z mikrofonem przypiętym do kołnierzyka.
Jacek Murańskiyoutube.com/@tv.muranscymateriały prasowe
Dwóch umięśnionych mężczyzn pozuje w bieliźnie sportowej na tle reklamowym podczas ceremonii ważenia przed walką, jeden z nich pokazuje zgięte ramiona, drugi stoi wyprostowany z tatuażem na ręce.
"Arab" vs "Taazy" na PRIME MMA 15PRIME MMAmateriały prasowe
Ośmiu mężczyzn siedzi wokół nowoczesnego, podświetlanego stołu o trójkątnym kształcie, na tle dużego napisu PRIME umieszczonego na ścianie.
Prime MMAyoutube.com/@PRIMESHOWMMAmateriały prasowe


Natan Marcoń Natan to dar od Boga. FAME MMA 19INTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja