Mistrz wdał się w bójkę z kolegą z kadry. Media piszą o "'totalnej rzezi"

Adam Peaty jest bardzo dobrze znany kibicom pływania, a w swoim kraju jest wielką gwiazdą . Reprezentant Wielkiej Brytanii przez ostatnie dziesięć lat przywoził z wielkich imprez worki medali . Do jego największych osiągnięć należą trzy złote krążki wywalczone na igrzyskach olimpijskich. Jakby tego było mało, jest również ośmiokrotnym mistrzem świata i szesnastokrotnym ME. Nic więc dziwnego, że popularnym magazyn Swimming World przyznał mu w 2015 i 2018 roku tytuł " Najlepszego Pływaka na świecie ".

Bójka z udziałem mistrza olimpijskiego. W Wielkiej Brytanii są w szoku

Znalazłem się w autodestrukcyjnej spirali, co nie znaczy, że mam o tym nie mówić, ponieważ jestem tylko człowiekiem. Mówiąc to, mogę zacząć szukać odpowiedzi na wiele pytań. W mojej karierze dotarłem do punktu, w którym nie czułem się sobą, nie czułem żadnej radości w pływania, z rywalizacji, mojej największej miłości w tym sporcie. Moja ręka unosiła się nad przyciskiem samozniszczenia

Do incydentu miało dojść podczas obozu treningowego brytyjskiej kadry w Loughborough. Świadkowie obserwujący bójkę mówili, że Peaty najpierw brutalnie zażartował z ukochanej sportowca, a potem miał uderzył go w pośladek. Ten w odpowiedzi trafił go pięścią w twarz. "The Sun" pisze o wymianie ciosów jako "totalnej rzezi". Zaznaczono, że 28-latek wymagał pilnej interwencji lekarzy.