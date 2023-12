Mistrz w tarapatach. Policja wydała list gończy, grozi mu 10 lat więzienia

Von Miller swoją karierę w futbolu amerykańskim rozpoczął od występów w drużynie Denver Broncos, z którym podpisał kontrakt w 2011 roku. Pięć lat później Amerykanin wraz z kolegami z drużyny wygrał Super Bowl i zapewnił sobie miejsce w Galerii Sław. W sezonie 2021 34-letni gwiazdor trafił do Los Angeles Rams, z którymi po raz drugi w karierze został mistrzem Super Bowl. W 2022 roku pochodzący z Teksasu zawodnik podpisał kontrakt z Buffalo Bills i do tej pory występuje w barwach tego klubu. Wiele wskazuje jednak na to, że 34-latek w kolejnych miesiącach nie wyjdzie na boisko. Wpadł on bowiem w poważne tarapaty.