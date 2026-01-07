Marcin Możdżonek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej siatkówki. Były kapitan reprezentacji Polski sięgał po największe trofea, w tym mistrzostwo świata w 2014 roku oraz mistrzostwo Europy w 2009 roku. Przez lata był filarem kadry narodowej i symbolem jej złotej ery, cenionym nie tylko za umiejętności sportowe, ale również za charyzmę i przywództwo na boisku. Po zakończeniu sportowej kariery Możdżonek nie zniknął z życia publicznego, lecz skierował swoją aktywność w stronę polityki, angażując się w debatę społeczną i sprawy państwowe.

Były siatkarz coraz częściej zabiera głos w kwestiach publicznych, nie unikając tematów kontrowersyjnych. Jednym z nich jest działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z roku na rok atmosfera wokół WOŚP staje się coraz bardziej napięta, a głównym powodem jest narastająca otoczka polityczna towarzysząca działalności charytatywnej Jerzego Owsiaka. Coraz częściej fundacja przestaje być postrzegana wyłącznie przez pryzmat pomocy potrzebującym, a zaczyna funkcjonować jako element ostrego sporu politycznego, co budzi sprzeciw części opinii publicznej.

Ostatnio do dyskusji włączył się Donald Tusk, który w mediach społecznościowych stanął w obronie Jerzego Owsiaka i WOŚP. Premier napisał na platformie X: "Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?". Wpis ten wywołał poruszenie w sieci i sprowokował liczne komentarze, w tym reakcję Marcina Możdżonka.

Były mistrz świata i Europy, dziś związany z opozycyjną Konfederacją i publiczny zwolennik Sławomira Mentzena, zacytował słowa Tuska i zarzucił mu podsycanie społecznych sporów oraz wykorzystywanie WOŚP do politycznych celów. "Premier jak zwykle ochoczo przyłącza się do podsycania społecznych sporów. Wiem, że to na korzyść partii, ale czy na korzyść państwa?. Każdy rozsądny człowiek widział, jak Pan Owsiak pomagał obecnej koalicji rządzącej wygrać wybory, opłacając m.in. billboardy z pieniędzy fundacji. Nieczyste zagranie, które odciąga coraz więcej osób od jakby nie patrzeć, ciekawej, wieloletniej inicjatywy" - stwierdził były siatkarz.

Możdżonek w dalszej części wpisu podkreślił, że żadna działalność charytatywna nie powinna być mieszana z polityką, ponieważ prowadzi to do podziałów i zniechęca część społeczeństwa do wspierania inicjatyw pomocowych. "WOŚP to jedna z wielu fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Byłoby bardzo dobrze dla wszystkich obywateli, bez znaczenia, jakie mają polityczne poglądy, aby właśnie polityki do działalności społecznej nie mieszać" - ogłosił. Jego zdaniem tylko apolityczność może zagwarantować, że pomoc społeczna będzie łączyć, a nie dzielić obywateli.

