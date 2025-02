Mistrz świata stracił fortunę. Policja wszczęła śledztwo

Olivier Giroud w lipcu ubiegłym roku zakończył kilkuletnią współpracę z AC Milan, opuścił Europę i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zasilił szeregi Los Angeles FC. Do tej pory w barwach nowego zespołu wystąpił 19 razy i zdobył nawet dwie bramki. Niestety, na tyle samo szczęścia do przeprowadzce za ocean Francuz nie może liczyć w życiu prywatnym.