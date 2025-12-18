Marcin Możdżonek przez lata należał do najwybitniejszych postaci polskiej siatkówki. Jako środkowy i wieloletni kapitan reprezentacji Polski zapisał się złotymi zgłoskami w historii tej dyscypliny. Największym sukcesem w jego karierze było mistrzostwo świata zdobyte w 2014 roku, ale na koncie ma także mistrzostwo Europy, triumfy w Lidze Światowej oraz liczne medale imprez międzynarodowych. Słynął nie tylko z warunków fizycznych i sportowej klasy, lecz także z charyzmy oraz zdolności przywódczych, które czyniły go naturalnym liderem drużyny.

Po zakończeniu profesjonalnej kariery sportowej Możdżonek nie zniknął z życia publicznego. Skupił się przede wszystkim na działalności związanej z łowiectwem, które od lat jest jego pasją. Z czasem zaangażował się także w sprawy społeczne i polityczne, stając się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci na styku sportu i debaty publicznej. Niedawno ogłosił dołączenie do Konfederacji, podkreślając, że chce wykorzystywać swoje doświadczenie i wiedzę w pracy nad zmianami legislacyjnymi, zwłaszcza w obszarach dotyczących środowiska, rolnictwa i prawa łowieckiego.

W czwartek Marcin Możdżonek zabrał głos podczas konferencji prasowej, na której Konfederacja zaprezentowała projekt zmian w ustawie o prawie łowieckim. Były kapitan reprezentacji Polski, a obecnie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, podkreślał, że zaproponowane rozwiązania mają na celu przywrócenie zgodności przepisów z konstytucją. Zwrócił uwagę m.in. na zakaz uczestnictwa w polowaniach osób poniżej 18. roku życia, zaznaczając, że takie ograniczenie obowiązuje wyłącznie w Polsce. Jego zdaniem odebrano w ten sposób rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, tradycją i kulturą.

Po konferencji Możdżonek opublikował fragment swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych, kierując bezpośredni apel do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, przy okazji wbijając szpileczkę obu partiom. "Cieszę się, że moja wiedza i doświadczenie mogą posłużyć zmianie prawa na zgodne z konstytucją. Politycy PiS możecie naprawić swój błąd. Politycy KO możecie naprawić błąd polityków PiS. Wystarczy postąpić tak, jak nakazuje art. 48 Konstytucji RP" - przekazał na platformie X.

