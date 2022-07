Reprezentant Wielkiej Brytanii znany jest głównie dzięki sukcesom, jakie osiągnął w sporcie. 39-latek ma na swoim koncie m.in. cztery tytuły mistrza olimpijskiego, triumfował także w mistrzostwach świata i Europy. W mediach od lat przedstawiał się jako somalijski uchodźca. Sir Mo Farah postanowił jednak wyznać prawdę i opowiedział dziennikarzom o tym, jak jego dzieciństwo zamieniło się w piekło.

Mo Farah wyjawił prawdę o swojej przyszłości

Takiego wyznania ze strony wielokrotnego medalisty olimpijskiego nie spodziewał się nikt. 39-letni lekkoatleta swoją historią wstrząsnął zapewne nie tylko dziennikarzy, ale także wielu kibiców. W dokumencie BBC sir Mo Farah postanowił wyznać prawdę, którą skrywał w sobie od lat.

Jest coś, czego o mnie nie wiecie. To sekret, który ukrywam od dziecka. Trzymałem to w sobie bardzo długo, bo to niezwykle trudny temat, z którym nie chciałem się zmierzyć. Zdecydowałem jednak, że opowiem swoją historię. Jestem zmęczony ukrywaniem jej, chcę w końcu poczuć się normalnie. Prawda jest taka, że nie jestem tym, za kogo mnie uważacie - zaczął.

Reprezentant Wielkiej Brytanii od dawna mówił dziennikarzom, że do Wielkiej Brytanii wraz z rodzicami przyjechał jako uchodźca. Niestety, nie była to prawda. Farah wyznał, że jego rodzina mieszka w Somalilandzie, a jego ojciec zginął w walkach ulicznych, gdy on miał zaledwie cztery lata.

Do Anglii lekkoatleta przybył, gdy miał osiem lub dziewięć lat. Wtedy z rodzinnego domu zabrała go nieznajoma, która przekonała go, że w Wielkiej Brytanii odwiedzą rodzinę. Choć 39-latek wyznał, że z początku był podekscytowany na myśl o podróży, wątpliwości pojawiły się, gdy kobieta podarowała mu paszport z fałszywym nazwiskiem.

W dokumentach mistrz olimpijski widniał jako Mo Farah, choć wtedy jeszcze nazywał się Hussein Abdi Kahin. Kobieta, która z początku miała mu pomóc rozpocząć nowy rozdział, zamieniła jego życie w piekło. 10-letni wtedy Farah trafił bowiem do rodziny, dla której pracował jako służący.

Wykonywałem różne prace domowe, opiekowałem się dziećmi, choć sam byłem jeszcze dzieckiem. Musiałem to robić, by dostawać jedzenie. Często zamykałem się w łazience i płakałem. Oni nie traktowali mnie jak człowieka - opowiedział.

Osobą, która wniosła do jego świata radość był nauczyciel wychowania fizycznego, Alan Watkinson. To on odkrył w Farahu talent. I to jemu jako pierwszemu sportsmen zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Na reakcję nauczyciela nie trzeba było czekać. Watkinson powiadomił opiekę społeczną, która objęła opiekę nad chłopcem. Wtedy Farah nie musiał się już obawiać o swoje bezpieczeństwo i mógł się rozwijać w sporcie.

Do niedawna nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego, ile jest w Wielkiej Brytanii podobnych przypadków jak mój, gdy osobę przemyconą z Afryki obraca się w niewolnika - przyznał Mo Farah dla BBC.

W 200 roku, w wieku 17 lat Mo Farah otrzymał wreszcie brytyjskie obywatelstwo. Od tego czasu lekkoatleta godnie reprezentuje Wielką Brytanię w rywalizacjach międzynarodowych. Od tamtego czasu 39-latek wywalczył dla kraju m.in. cztery złota olimpijskie, osiem medali mistrzostw świata, sześć medali mistrzostw Europy oraz dwa złote medale halowych mistrzostw Europy.

