Decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego o dopuszczeniu do udziału sportowców z Rosji i Białorusi w zimowych igrzyskach paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026 pod ich flagami i symbolami narodowymi jest ostateczna i mocno oprotestowywana. Stanowczy sprzeciw zgłasza m.in. Polska. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że w ramach protestu polscy przedstawiciele nie wezmą udziału w zaplanowanej na 6 marca ceremonii otwarcia imprezy. Komunikat w tej sprawie wydał również Polski Komitet Paralimpijski.

"Polski Komitet Paralimpijski negatywnie ocenia decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026 z wykorzystaniem ich flag i hymnów. Jest to nie do zaakceptowania w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę" - przekazano.

Popierając decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz przedstawiciele Misji Paralimpijskiej nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk

Głos w temacie pozwolenia rosyjskim i białoruskim sportowcom na międzynarodową rywalizację z wszystkimi narodowo-identyfikacyjnymi możliwościami stanowczo komentuje mistrz olimpijski z Soczi (2014), Zbigniew Bródka.

Sprzeciw Bródki ws. Rosjan i Białorusinów. "Nie powinni"

Bródka nie ma wątpliwości. Jego zdaniem nie ma miejsca na starty Rosjan i Białorusinów pod ich własnymi flagami oraz wysłuchania przez nich hymnów w przypadku zwycięstwa.

"Uważam, że powinna zostać podtrzymana decyzja sprzed igrzysk, która tego zabraniała. Skoro Rosjanie i Białorusini nie zostali dopuszczeni do właśnie zakończonych igrzysk, to również w paraolimpiadzie nie powinni występować pod swoją flagą i hymnem. W ciągu tych dwóch tygodni nic się przecież nie zmieniło" - zgłasza sprzeciw, cytowany przez "Fakt".

Ma też do powiedzenia coś jeszcze, już w innej sprawie. W trakcie zakończonych już zimowych igrzysk olimpijskich przebywał we Włoszech, gdzie na żywo miał okazję nie tylko oglądać występy Polaków, lecz także komentować je, wraz z Piotrem Dębowskim, na telewizyjnej antenie.

"Miałem u boku mistrza słowa, więc bardzo się cieszę. Dla mnie to było niezwykle ciekawe doświadczenie. Ogromnie się cieszę, że mogłem oglądać wszystko z bliska i dopingować nasze medalowe występy. Szkoda jedynie, że w sprintach zabrakło nam odrobiny szczęścia i korzystnego układu par czy losowania" - podsumowuje, dzieląc się wrażeniami.

Zbigniew Bródka triumfował w Soczi Damien Meyer AFP

Zbigniew Bródka, Soczi 2014 JUNG YEON-JE AFP

Zbigniew Bródka ze złotym medalem zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi (2014) Antonin Thuillier AFP