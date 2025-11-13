Mistrz olimpijski wrócił do kraju. Na lotnisku czekała na niego policja

Adam Peaty to jeden z najbardziej utytułowanych pływaków w historii brytyjskiego sportu. Trzykrotny mistrz olimpijski i ośmiokrotny mistrz świata od lat uchodzi za symbol doskonałości w stylu klasycznym. Jego dominacja na dystansach 50 i 100 metrów żabką była niemal absolutna - przez lata nikt nie zbliżał się do jego rekordów. W 2015 roku Peaty został pierwszym pływakiem, który złamał barierę 58 sekund na 100 metrów, a jego nazwisko stało się synonimem determinacji, dyscypliny i nieustannego dążenia do perfekcji. Choć w ostatnich latach mierzył się z problemami zdrowia psychicznego i przerwami w karierze, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego sportu.

Niedawno 30-letni zawodnik ponownie trafił na czołówki brytyjskich mediów, tym razem jednak z powodów niezwiązanych z basenem. Jak podaje dziennik "The Sun", Peaty przeżył zaskakujący i nieprzyjemny finał swojego wieczoru kawalerskiego. Sportowiec, który wkrótce ma poślubić Holly Ramsay, córkę słynnego kucharza Gordona Ramsaya, wybrał się z przyjaciółmi na weekend do Budapesztu. Tam zaczął otrzymywać niepokojące wiadomości SMS z pogróżkami. Groźby, jak ustaliły media, miały związek z trwającym od pół roku konfliktem rodzinnym.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że Peaty obawiał się ataku po powrocie do Wielkiej Brytanii. Skontaktował się więc z narzeczoną, a ta powiadomiła policję. W efekcie w niedzielny wieczór, 9 listopada, na lotnisku w Manchesterze na pływaka czekała uzbrojona eskorta - pięciu funkcjonariuszy odprowadziło go bezpiecznie z samolotu, podczas gdy inni mundurowi zabezpieczali teren lotniska.

Według "The Sun", źródła bliskie rodzinie twierdzą, że napięcia narastały od miesięcy. Matka sportowca, Caroline Peaty, została rzekomo wykluczona z nadchodzącego ślubu, co miało doprowadzić do dalszego pogorszenia relacji. Tabloidy sugerują, że przyczyną konfliktu są różnice majątkowe i zmiana otoczenia, w którym obraca się pływak. Znajomi rodziny Ramsayów przekonują jednak, że problemy mają znacznie głębsze korzenie niż tylko kwestia zaproszeń ślubnych. Gordon i Tana Ramsayowie mają w pełni wspierać Adama w tym trudnym okresie.

Adam Peaty Quinn Rooney Getty Images

Holly Ramsay i Adam Peaty Jordan Pettitt - PA Images Getty Images

Holly Ramsay i Adam Peaty Max Mumby/Indigo Getty Images