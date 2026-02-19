Mistrz olimpijski nie pozostawił złudzeń, nagłe wyznanie. Tyle kosztowały go przygotowania
Profesjonalni sportowcy płacą krocie za przygotowania do zawodów. Podobnego zdania jest Szymon Kołecki, który w rozmowie "W cieniu sportu" postanowił podzielić się dokładnymi kwotami, jakie kilka lat temu potrafił wydać przed swoimi walkami w oktagonie. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów zapewnił, że dziś są one w pewien sposób zminimalizowane, ale i tak pochłaniają znaczną część wypłaty zawodnika.
Szymon Kołecki reprezentował Polskę w podnoszeniu ciężarów na letnich igrzyskach olimpijskich w Sydney i Pekinie. Podczas obu występów udało mu się nawet zdobyć medal. Z Australii wrócił ze srebrem, a w Chinach mógł cieszyć się ze złota.
44-latek od wielu lat jest także znany jako zawodnik MMA, który ma na swoim koncie występy w takich organizacjach jak KSW, Babilon MMA oraz Profesjonalna Liga MMA. W ostatniej z nich mistrz olimpijski zaliczył nawet swój debiut. W 2017 r. udało mu się pokonać w oktagonie popularnego Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.
Nie do wiary, ile kosztowały przygotowania mistrza olimpijskiego. Zmienił dyscyplinę lata temu
Kołecki pojawił się jako gość w jednym z ostatnich odcinków "W cieniu sportu". 44-latek podczas rozmowy poruszył wiele ciekawych kwestii dotyczących MMA w Polsce. Jedną z nich były koszty, jakie jego zdaniem ponoszą profesjonalni zawodnicy w trakcie swoich przygotowań. Mistrz olimpijski opowiedział o wszystkim na własnym przykładzie.
- W pierwszych dwóch latach moich treningów bardzo dużo inwestowałem w moje szkolenie. W trakcie przygotowań opłacałem bardzo dużo rzeczy i wielu ludzi. Potrafiłem wydać na przygotowania prawie 200 tys. zł rocznie, bez premii trenerskich - rozpoczął.
Zawodnik zdradził również, że na przestrzeni lat udało mu się w pewien sposób zminimalizować wydatki. Kołecki dodał jednak, że po dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat i odprowadzeniu podatku zostaje mu około 60 proc. wynagrodzenia za walkę.
- Teraz już nie mam takich dużych kosztów. Zminimalizowałem je mocno, bo etap inwestowania dawno zakończyłem, ale myślę, że 40 proc. wypłaty - po zapłaceniu podatków i wszystkich wynagrodzeń - to musisz oddać. To jest sport zawodowy - podsumował Kołecki.
Sam występ w oktagonie to jedynie zwieńczenie ciężkiej pracy, którą musiał wykonać zawodnik, ale i cały jego zespół. Nic więc dziwnego, że po odebraniu wypłaty profesjonalni sportowcy dzielą się nią ze swoimi sztabami. Bez nich nie byłoby sukcesów.