Mistrz olimpijski nie pozostawił złudzeń, nagłe wyznanie. Tyle kosztowały go przygotowania

Szymon Kołecki reprezentował Polskę w podnoszeniu ciężarów na letnich igrzyskach olimpijskich w Sydney i Pekinie. Podczas obu występów udało mu się nawet zdobyć medal. Z Australii wrócił ze srebrem, a w Chinach mógł cieszyć się ze złota.

44-latek od wielu lat jest także znany jako zawodnik MMA, który ma na swoim koncie występy w takich organizacjach jak KSW, Babilon MMA oraz Profesjonalna Liga MMA. W ostatniej z nich mistrz olimpijski zaliczył nawet swój debiut. W 2017 r. udało mu się pokonać w oktagonie popularnego Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.

Nie do wiary, ile kosztowały przygotowania mistrza olimpijskiego. Zmienił dyscyplinę lata temu

Kołecki pojawił się jako gość w jednym z ostatnich odcinków "W cieniu sportu". 44-latek podczas rozmowy poruszył wiele ciekawych kwestii dotyczących MMA w Polsce. Jedną z nich były koszty, jakie jego zdaniem ponoszą profesjonalni zawodnicy w trakcie swoich przygotowań. Mistrz olimpijski opowiedział o wszystkim na własnym przykładzie.

- W pierwszych dwóch latach moich treningów bardzo dużo inwestowałem w moje szkolenie. W trakcie przygotowań opłacałem bardzo dużo rzeczy i wielu ludzi. Potrafiłem wydać na przygotowania prawie 200 tys. zł rocznie, bez premii trenerskich - rozpoczął.

Zawodnik zdradził również, że na przestrzeni lat udało mu się w pewien sposób zminimalizować wydatki. Kołecki dodał jednak, że po dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat i odprowadzeniu podatku zostaje mu około 60 proc. wynagrodzenia za walkę.

- Teraz już nie mam takich dużych kosztów. Zminimalizowałem je mocno, bo etap inwestowania dawno zakończyłem, ale myślę, że 40 proc. wypłaty - po zapłaceniu podatków i wszystkich wynagrodzeń - to musisz oddać. To jest sport zawodowy - podsumował Kołecki.

Sam występ w oktagonie to jedynie zwieńczenie ciężkiej pracy, którą musiał wykonać zawodnik, ale i cały jego zespół. Nic więc dziwnego, że po odebraniu wypłaty profesjonalni sportowcy dzielą się nią ze swoimi sztabami. Bez nich nie byłoby sukcesów.

Szymon Kołecki pokonał Oliego Thompsona po wyniszczającej walce Tomasz Jastrzębowski / x.com/MandesR AFP

Adrian Zieliński (po lewej) i Szymon Kołecki byli mistrzami olimpijskimi w podnoszeniu ciężarów ZUMA/Maciej Śmiarowski/Newspix.pl INTERIA.PL

Szymon Kołecki Babilon MMA materiały prasowe

Polsat Sport Polsat Sport