Mistrz olimpijski nie pozostawił złudzeń, nagłe wyznanie. Tyle kosztowały go przygotowania

Patryk Górski

Patryk Górski

Profesjonalni sportowcy płacą krocie za przygotowania do zawodów. Podobnego zdania jest Szymon Kołecki, który w rozmowie "W cieniu sportu" postanowił podzielić się dokładnymi kwotami, jakie kilka lat temu potrafił wydać przed swoimi walkami w oktagonie. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów zapewnił, że dziś są one w pewien sposób zminimalizowane, ale i tak pochłaniają znaczną część wypłaty zawodnika.

Mężczyzna w garniturze trzyma złoty medal olimpijski na tle napisu Polski Komitet Olimpijski. W lewym górnym rogu widać wstawione okrągłe zdjęcie tego samego mężczyzny pokazującego umięśnioną sylwetkę na tle napisu Sobota.
Szymon KołeckiMAREK BICZYK/ NEWSPIX.PL/MARIAN ZUBRZYCKI/400MM.PL / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Szymon Kołecki reprezentował Polskę w podnoszeniu ciężarów na letnich igrzyskach olimpijskich w Sydney i Pekinie. Podczas obu występów udało mu się nawet zdobyć medal. Z Australii wrócił ze srebrem, a w Chinach mógł cieszyć się ze złota.

Zapadła decyzja ws. Katii Kurakowej. Godziny do finału, oto "gorące" szczegóły

44-latek od wielu lat jest także znany jako zawodnik MMA, który ma na swoim koncie występy w takich organizacjach jak KSW, Babilon MMA oraz Profesjonalna Liga MMA. W ostatniej z nich mistrz olimpijski zaliczył nawet swój debiut. W 2017 r. udało mu się pokonać w oktagonie popularnego Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.

Nie do wiary, ile kosztowały przygotowania mistrza olimpijskiego. Zmienił dyscyplinę lata temu

Kołecki pojawił się jako gość w jednym z ostatnich odcinków "W cieniu sportu". 44-latek podczas rozmowy poruszył wiele ciekawych kwestii dotyczących MMA w Polsce. Jedną z nich były koszty, jakie jego zdaniem ponoszą profesjonalni zawodnicy w trakcie swoich przygotowań. Mistrz olimpijski opowiedział o wszystkim na własnym przykładzie.

- W pierwszych dwóch latach moich treningów bardzo dużo inwestowałem w moje szkolenie. W trakcie przygotowań opłacałem bardzo dużo rzeczy i wielu ludzi. Potrafiłem wydać na przygotowania prawie 200 tys. zł rocznie, bez premii trenerskich - rozpoczął.

Zobacz również:

Michał "Boxdel" Baron
MMA

Włodarz FAME MMA zaskoczył nowym zakupem. Blisko 2 mln zł za limitowanego Mercedesa

Patryk Górski
Patryk Górski

Zawodnik zdradził również, że na przestrzeni lat udało mu się w pewien sposób zminimalizować wydatki. Kołecki dodał jednak, że po dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat i odprowadzeniu podatku zostaje mu około 60 proc. wynagrodzenia za walkę.

- Teraz już nie mam takich dużych kosztów. Zminimalizowałem je mocno, bo etap inwestowania dawno zakończyłem, ale myślę, że 40 proc. wypłaty - po zapłaceniu podatków i wszystkich wynagrodzeń - to musisz oddać. To jest sport zawodowy - podsumował Kołecki.

Sam występ w oktagonie to jedynie zwieńczenie ciężkiej pracy, którą musiał wykonać zawodnik, ale i cały jego zespół. Nic więc dziwnego, że po odebraniu wypłaty profesjonalni sportowcy dzielą się nią ze swoimi sztabami. Bez nich nie byłoby sukcesów.

Szymon Kołecki pokonał Oliego Thompsona po wyniszczającej walce
Szymon Kołecki pokonał Oliego Thompsona po wyniszczającej walceTomasz Jastrzębowski / x.com/MandesRAFP
Polski sportowiec w stroju reprezentacji narodowej z medalem olimpijskim na szyi, trzymający bukiet kwiatów i stojący na podium olimpijskim na tle logo igrzysk.
Adrian Zieliński (po lewej) i Szymon Kołecki byli mistrzami olimpijskimi w podnoszeniu ciężarówZUMA/Maciej Śmiarowski/Newspix.plINTERIA.PL
Muskularny mężczyzna stoi na wadze z uniesioną ręką do góry, obok dwaj inni mężczyźni – jeden w kolorowej bluzie, drugi przeglądający dokumenty. W tle tablica z logotypami sponsorów wydarzenia i nazwą Babilon MMA.
Szymon KołeckiBabilon MMAmateriały prasowe
Polsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja