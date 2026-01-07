Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku do akcji wkraczają celebryci i znane osobistości w całego kraju, w tym także sportowcy. Kibice wylicytować mogą m.in. kombinezon kierowcy Formuły 2, Romana Bilińskiego, a także wyjątkowe zaproszenie od Justyny Kowalczyk-Tekieli na wspólny bieg na Giewont. Wyjątkową inicjatywę firmowaną twarzą Jerzego Owsiaka postanowił wesprzeć także Mikołaj "Miko" Marczyk, a więc zdobywca Mistrzostwa Europy w rajdach samochodowych.

Mikołaj Marczyk nie jest postacią anonimową dla fanów motorsportu. W wieku zaledwie 23 lat przeszedł do historii jako najmłodszy mistrzem Polski w rajdach samochodowych, a jako 29-latek został najmłodszym polskim mistrzem Europy. Nic więc dziwnego, że 30-latek został doceniony i znalazł się w gronie sportowców nominowanych w plebiscycie AS Sportu Interii i Polsatu Sport. Rajdowiec sprawił niemałą sensację, pokonując po drodze m.in. Klaudię Zwolińską - wicemistrzyni olimpijska, która w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Penrith sięgnęła po dwa złota i jeden brąz.

Teraz o 30-letnim kierowcy znów zrobiło się głośno. Marczyk postanowił bowiem wykorzystać swoją rosnącą popularność w szczytnym celu i wystawił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkową ofertę - przejazd rajdówką w jego towarzystwie. "Mikołaj Marczyk, który w tym sezonie zdobył Mistrzostwo Europy w rajdach samochodowych zaprasza na przejazd na prawym fotelu swojej rajdówki. Codrive w samochodzie rajdowym to wyjątkowe emocje. Na własnej skórze będziesz mógł poczuć się jak pilot rajdowy, przeżyć przeciążenia i zasmakować wyjątkowości rajdowych emocji ze środka wydarzeń. Przejazd odbędzie się w samochodzie rajdowym, którym Mikołaj Marczyk wspólnie z Szymonem gospodarczykiem sięgnęli po Mistrzostwo Europy w rajdach- Skoda Fabia RS Rally 2" - czytamy w opisie aukcji.

Licytacja potrwa jeszcze do 9 lutego do godziny 10.30, a aktualna cena (stan na godz. 21.00, 7 stycznia) wynosi 15 350 złotych.

