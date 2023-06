Miss mundialu zrobiła show przed meczem. Ludzie oszaleli na jej punkcie

Knoll swoimi strojami od początku budziła kontrowersje, bowiem przed rozpoczęciem rozgrywek organizatorzy imprezy przekazali partnerkom znanych piłkarzy cenne wskazówki, które określały zasady, którymi miały się kierować w miejscach publicznych. Katarczycy żądali od kobiet, by te na ich ulicach ubierały się skromnie, a to oznacza, że miały mieć zasłonięte ramiona i kolana. Za nieprzestrzeganie reguł groziły wysokie grzywny. I co ciekawe, przepisy ominęły Knoll, która jak wiemy za każdym razem prezentowała się publicznie w kusych strojach. Reakcje szejków na jej postawę były jeszcze bardziej zaskakujące. Katarczycy bowiem robili jej z ukrycia zdjęcia i sprawili, że Chorwatka zyskała dużą sławę.