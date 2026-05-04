Ivana Knoll od wielu lat pojawia się na ważnych eventach sportowych, jednak najgłośniej o chorwackiej modelce i influencerce było podczas ostatnich mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Znana z odważnych stylizacji 33-latka na Bliskim Wschodzie zameldowała się w niezwykle skąpym stroju i od razu zwróciła na siebie uwagę dziennikarzy oraz kibiców. Wielu z nich krytykowało Knoll i przypominało, że wcześniej organizatorzy mundialu wprowadzili jednoznaczny regulamin dotyczący stroju kobiet kibicujących na trybunach, ten jednak Chorwatka postanowiła całkowicie zignorować. Później Ivana tłumaczyła w rozmowach z mediami, że Katarczycy mieli pozytywnie zareagować na jej stroje i wręcz zachęcali ją, aby ubierała się na mecze tak jak chce. Jeszcze przed końcem mistrzostw główna fanka chorwackiej ekipy okrzyknięta została "miss mundialu", a jej osobą media interesują się do dnia dzisiejszego.

Ivana Knoll znów na językach. Pojawiła się w padoku F1 i się zaczęło. Nagranie hitem w sieci

Na krótko przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej o Ivanie Knoll znów zrobiło się głośno. Tym razem jednak nie w środowisku piłkarskim, a w środowisku... motorsportu. 33-latka pojawiła się w ubiegły weekend w padoku Formuły 1 przy okazji rywalizacji w ramach Grand Prix Miami. Podczas sobotnich kwalifikacji miss mundialu zameldowała się na torze Miami International Autodrome w dość odważnej stylizacji - założyła krótki, przypominający stanik top w czarnym kolorze, do którego dobrała mocno wycięte szorty jeansowe oraz jeansowe buty z białą wstawką.

Choć modelka i influencerka pochwaliła się stylizacją w mediach społecznościowych, o jej "outficie" głośno zrobiło się znacznie wcześniej. 33-latka została bowiem uchwycona przez kamerę podczas transmisji w F1 TV. Na nagraniu, które błyskawicznie obiegło social media, zobaczyć możemy Ivanę Knoll przechadzającą się po padoku, a następnie reakcję mechaników McLarena, na których kobieta musiała zrobić ogromne wrażenie. Na reakcję nie trzeba było długo czekać - filmik w przeciągu dwóch dni obejrzało ponad 2 mln osób.

Nagranie to szybko dotarło do samej zainteresowanej, która nie mogła powstrzymać się od komentarza. "Ups... znów to zrobiłam" - napisała z wyraźnym rozbawieniem miss mundialu.

Rozwiń

Niedzielne Grand Prix Miami wygrał Kimi Antonelli, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej kierowców. Na podium zameldowali się również Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena. Po wyścigu w Miami kierowców czeka kolejna - tym razem nieco krótsza - przerwa. Panowie do rywalizacji powrócą za dwa tygodnie. 24 maja na torze Circuit Gilles Villeneuve odbędzie się wyścig o Grand Prix Kanady.

Miss mundialu Ivana Knoll Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP

Ivana Knoll JACK GUEZ / AFP AFP

Oscar Piastri w rozmowie z Lando Norrisem XAVI BONILLA AFP

FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO