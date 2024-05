Ivana Knoll to postać doskonale znana fanom futbolu. Chorwacka influencerka bowiem już od kilku lat pojawia się na ważnych imprezach piłkarskich, podczas których kibicuje swojej drużynie narodowej. Największą popularność kobieta zdobyła jednak dopiero podczas mistrzostw świata w Katarze, kiedy to postanowiła zignorować specjalny dress code dla kobiet kibicujących drużynom na stadionach i na meczu reprezentacji Chorwacji pojawiła się w - delikatnie mówiąc - skąpej stylizacji. Co ciekawe, organizatorzy nie mieli nic przeciwko wyzywającym kreacjom modelki, która ostatecznie okrzyknięta została "miss katarskiego mundialu".

