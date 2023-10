"Miss kadry" przypomniała o sobie. Tak kibicowała reprezentacji Polski

"Biało-Czerwoni" po przerwie wrócili do gry. Porażka z Albanią sprawiła, że kadra narodowa ma teraz dużo do udowodnienia na boisku. Tym bardziej, jeśli chce awansować na Euro 2024, nie może pozwolić sobie na żadną "wpadkę". Jak na razie wszystko idzie po myśli debiutującego w zespole szkoleniowca, Michała Probierza . Reprezentacja Polski w czwartek pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 2:0. Z bramek cieszyli się Sebastian Szymański i Adam Buksa . Dzięki zwycięstwu nasze Orły awansowały na drugie miejsce w grupie E.

