Miss Argentyny Alina Akselrad w wyjątkowy sposób oddała hołd Diego Maradonie. Podczas wyborów Miss Universe argentyńska piękność zaprezentowała się w koszulce z wizerunkiem "Boskiego Diego".

Gest, na jaki zdecydowała się Akselrad dobitnie pokazuje, jaką postacią dla Argentyńczyków jest Maradona. Legendarny piłkarz zmarł w listopadzie zeszłego roku, mając zaledwie 60 lat.

Startująca w wyborach Miss Universe reprezentantka Argentyny pojawiła się na scenie ubrana w strój reprezentacji Argentyny. Gdy rozpięła niebiesko-białą koszulę, widzom ukazał się wizerunek Diego Maradony.



Miss Argentyny w stroju Maradony

- Mój strój jest inspirowany pasją, która łączy nas wszystkich. To Diego Maradona, czyli Argentyna - powiedziała Akselrad.



- Założyłam tę koszulkę z wielką dumą. Argentyna to wielka pasja do futbolu, do Maradony, do Messiego - wyjaśniła miss.

