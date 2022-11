24 lutego wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina bestialsko zaatakowały Ukrainę. Od tamtego momentu nasi wschodni sąsiedzi żyją w strachu, walcząc i odpierając z ataki oddziałów agresora. W skutek prowadzonej na terenie Ukrainy wojny doszło do tragicznej sytuacji. We wtorek 15 listopada we wsi Przewodów doszło do eksplozji w wyniku której zginęły dwie osoby.