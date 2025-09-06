Minister sportu jak Karol Nawrocki. Pokazał filmik i się zaczęło, wywołał poruszenie

Jakub Rutnicki jest prawdziwą rządową gwiazdą spośród nowych ministrów wybranych do rządu Donalda Tuska. Polityk Koalicji Obywatelskiej przed laty wystąpił w programie "Idol", a później zaangażował się w politykę i działalność sportową. Szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych szefów resortów w Polsce.

Jakub Rutnicki jak Karol Nawrocki. Pokazał nagranie

Najpierw tej sztuki próbował Andrzej Duda, a potem Donald Tusk - obaj chętnie zamieszczali w sieci filmiki, na których pokazywali aktywność fizyczną. Były prezydent jeździł na nartach i trenował na siłowni, aktualny premier za to pokazywał nagrania ze swoich biegów. Później o sporcie stało się o wiele głośniej za sprawą kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Burza wokół "bestii" Karola Nawrockiego. "Ma rowerem jeździć?" Polsat News Polsat News

Podczas kampanii prezydenckiej i już po niej Nawrocki dał się poznać jako trenujący boks i piłkę nożną, a także wielki sportowy kibic. Prezentowanie podobnych upodobań okazało się dla niego korzystne - ostatecznie wygrał wybory prezydenckie. Przykład z niego postanowił wziąć Jakub Rutnicki. Minister sportu pokazał, jak trenuje na siłowni.

Jakub Rutnicki skrytykowany przez komentujących

"Dzień zaczynamy aktywnie" - napisał dumny Rutnicki, prezentując swoją pracę wykonaną na siłowni. W komentarzach doszło do sporego poruszenia. Można powiedzieć, że internauci podzielili się na trzy obozy - zachwyconych formą ministra, porównujących go do Nawrockiego oraz tych, którzy wskazywali na błędy w wykonywanych ćwiczeniach.

"Panie ministrze, 43 dni na stanowisku, kiedy poznamy jakiś plan na sport? Fajne filmiki i zdjęcia na X ale chyba nie to jest kluczowe na takim stanowisku" - pisał Marek Wawrzynowski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". "Za takie same filmiki cisnęliście z Nawrockiego... Hipokryzja pełną parą" - zwracał uwagę inny komentujący. Inni doszukiwali się tego, że źle ułożone były ręce podczas ćwiczeń oraz liczby kilogramów na sztandze, która, lekko mówiąc, im nie imponowała.

Na zdjęciu minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz prezes Lecha Poznań i członek zarządu PZPN Karol Klimczak podczas konferencji prasowej w Poznaniu Jakub Kaczmarczyk PAP

Na zdjęciu premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki PAP/Paweł Supernak / PAP/Leszek Szymański PAP