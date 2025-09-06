Partner merytoryczny: Eleven Sports

Minister sportu jak Karol Nawrocki. Pokazał filmik i się zaczęło, wywołał poruszenie

Karol Nawrocki w kampanii prezydenckiej często prezentował to, w jaki sposób ćwiczy na siłowni i chwalił się swoją sprawnością fizyczną. Okazało się to ostatecznie sprawdzoną metodą na to, by zjednać sobie wyborców i ocieplić swój wizerunek. Teraz swojej szansy w tym temacie spróbował minister sportu, Jakub Rutnicki. W sieci zamieścił filmik ze swoich ćwiczeń i wywołał spore poruszenie.

Karol Nawrocki i minister sportu Jakub Rutnicki
Karol Nawrocki i minister sportu Jakub RutnickiCover Images/East NEws & Filip Naumienko/REPORTEREast News

Jakub Rutnicki jest prawdziwą rządową gwiazdą spośród nowych ministrów wybranych do rządu Donalda Tuska. Polityk Koalicji Obywatelskiej przed laty wystąpił w programie "Idol", a później zaangażował się w politykę i działalność sportową. Szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych szefów resortów w Polsce.

Jakub Rutnicki jak Karol Nawrocki. Pokazał nagranie

Najpierw tej sztuki próbował Andrzej Duda, a potem Donald Tusk - obaj chętnie zamieszczali w sieci filmiki, na których pokazywali aktywność fizyczną. Były prezydent jeździł na nartach i trenował na siłowni, aktualny premier za to pokazywał nagrania ze swoich biegów. Później o sporcie stało się o wiele głośniej za sprawą kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Burza wokół "bestii" Karola Nawrockiego. "Ma rowerem jeździć?"Polsat NewsPolsat News

Podczas kampanii prezydenckiej i już po niej Nawrocki dał się poznać jako trenujący boks i piłkę nożną, a także wielki sportowy kibic. Prezentowanie podobnych upodobań okazało się dla niego korzystne - ostatecznie wygrał wybory prezydenckie. Przykład z niego postanowił wziąć Jakub Rutnicki. Minister sportu pokazał, jak trenuje na siłowni.

Jakub Rutnicki skrytykowany przez komentujących

"Dzień zaczynamy aktywnie" - napisał dumny Rutnicki, prezentując swoją pracę wykonaną na siłowni. W komentarzach doszło do sporego poruszenia. Można powiedzieć, że internauci podzielili się na trzy obozy - zachwyconych formą ministra, porównujących go do Nawrockiego oraz tych, którzy wskazywali na błędy w wykonywanych ćwiczeniach.

"Panie ministrze, 43 dni na stanowisku, kiedy poznamy jakiś plan na sport? Fajne filmiki i zdjęcia na X ale chyba nie to jest kluczowe na takim stanowisku" - pisał Marek Wawrzynowski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". "Za takie same filmiki cisnęliście z Nawrockiego... Hipokryzja pełną parą" - zwracał uwagę inny komentujący. Inni doszukiwali się tego, że źle ułożone były ręce podczas ćwiczeń oraz liczby kilogramów na sztandze, która, lekko mówiąc, im nie imponowała.

Karol Nawrocki trenuje na siłowni
Dwóch mężczyzn w garniturach przemawia do mikrofonów na tle niebieskich trybun stadionu, jeden z nich trzyma tablet.
Na zdjęciu minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz prezes Lecha Poznań i członek zarządu PZPN Karol Klimczak podczas konferencji prasowej w PoznaniuJakub KaczmarczykPAP
Dwóch mężczyzn w garniturach na tle flag Polski, po lewej osoba sprawdzająca zegarek, po prawej mężczyzna przemawiający przy mikrofonie; postacie ujęte osobno, tło neutralne.
Na zdjęciu premier Donald Tusk i prezydent Karol NawrockiPAP/Paweł Supernak / PAP/Leszek SzymańskiPAP

