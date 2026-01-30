Minister sportu bez akredytacji. Szef PKOl stawia warunek. Błyskawiczna riposta

Akredytacja olimpijska już za chwilę stanie się jedną z najważniejszych przepustek w Europie. Bez niej nikt nie dostanie się na areny rozpoczynających się w następny piątek igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Nikt nie weźmie też udziału w licznych imprezach towarzyszących.

Zdumienie może budzić fakt, że tydzień przed rozpoczęciem imprezy czterolecia akredytacji nie posiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. W rozmowie z mediami nie kryje rozczarowania takim stanem rzeczy. Wydaje się, że los szefa resortu zależy od dobrej woli szefa PKOl Radosława Piesiewcza.

Co z akredytacją dla ministra sportu? Piesiewicz zaprasza Rutnickiego na kawę. "Nie znalazł czasu"

Rutnicki dopytywany o paląca kwestię, odpowiada dyplomatycznie i w sposób wyważony. Jednocześnie sygnalizuje jednak postawę wyczekującą.

- To jest pytanie do osób, które są za to odpowiedzialne. Minister sportu i turystyki, który robi wszystko, aby pomagać polskim związkom sportowym i polskim sportowcom, nie ma takiej akredytacji. Po raz pierwszy w historii - mówił członek rządu w ostatniej rozmowie z RMF FM.

- Jeśli minister sportu i turystyki nie ma takiej akredytacji, to jest ciężko, żeby na igrzyska pojechać - dodał dla formalności.

W mijającym tygodniu Rutnicki widział się z Piesiewiczem dwukrotnie. Najpierw w czwartek przy okazji spotkania z prezesem PZN Adamem Małyszem. A następnie nazajutrz, gdy ślubowanie składali nasi olimpijczycy.

Efekt? Na razie zerowy. Ale Piesiewicza udało się zagadnąć w temacie akredytacji.

- By wręczyć nominację olimpijską dla ministra sportu, trzeba się osobiście spotkać. Zaprosiłem dziś pana Jakuba Rutnickiego na kawę, ale nie znalazł czasu. Ponowię zaproszenie w poniedziałek, kto wie, co się jeszcze wydarzy - poinformował szef PKOl, cytowany przez Mateusza Ligęzę z Radia ZET.

Riposta ministra była szybka. Na platformie X opublikował krótkie nagranie, w którym - nie wprost, ale czytelnie - odniósł się do zaproszenia Piesiewicza.

- Jak dobra kawa, to tylko w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas podpisywania kolejnego ważnego programu, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły korzystać z wielu aktywności fizycznych - oznajmił stanowczo w zamieszczonym klipie.

Wygląda zatem na to, że kwestia wręczenia akredytacji - do czego zapewne dojdzie - rozstrzygnie się w kategoriach teatralnych. Nie ustalono jeszcze miejsca i czasu akcji. Ale rywalizacja o obsadę głównej roli już teraz niepostrzeżenie stała się naczelną osią tej historii.

Rozwiń

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystki Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Grzegorz Galica: Nie odlatuję myślami Polsat Sport