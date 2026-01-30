Partner merytoryczny: Eleven Sports

Minister sportu bez akredytacji. Szef PKOl stawia warunek. Błyskawiczna riposta

Łukasz Żurek

Do inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pozostał dokładnie tydzień. Kibice w Polsce zamiast snuć medalowe prognozy obserwują mało subtelną przepychankę na szczeblu urzędniczym. Emocje wciąż budzi brak akredytacji olimpijskiej dla ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Głos zabrał w tej sprawie szef PKOl Radosław Piesiewicz. Jego słowa brzmią jak... niekamuflowane ultimatum.

Dwóch mężczyzn w garniturach sfotografowanych w oddzielnych kadrach, pierwszy z nich z czerwonym krawatem, drugi w okularach i z mikrofonem oraz plakietką serca na klapie marynarki.
Szef PKOl Radosław Piesiewcz (z lewej) trzyma w garści olimpijską akredytację dla ministra Jakuba RutnickiegoNewspix.pl
Akredytacja olimpijska już za chwilę stanie się jedną z najważniejszych przepustek w Europie. Bez niej nikt nie dostanie się na areny rozpoczynających się w następny piątek igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Nikt nie weźmie też udziału w licznych imprezach towarzyszących.

Zdumienie może budzić fakt, że tydzień przed rozpoczęciem imprezy czterolecia akredytacji nie posiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. W rozmowie z mediami nie kryje rozczarowania takim stanem rzeczy. Wydaje się, że los szefa resortu zależy od dobrej woli szefa PKOl Radosława Piesiewcza.

Co z akredytacją dla ministra sportu? Piesiewicz zaprasza Rutnickiego na kawę. "Nie znalazł czasu"

Rutnicki dopytywany o paląca kwestię, odpowiada dyplomatycznie i w sposób wyważony. Jednocześnie sygnalizuje jednak postawę wyczekującą.

- To jest pytanie do osób, które są za to odpowiedzialne. Minister sportu i turystyki, który robi wszystko, aby pomagać polskim związkom sportowym i polskim sportowcom, nie ma takiej akredytacji. Po raz pierwszy w historii - mówił członek rządu w ostatniej rozmowie z RMF FM.

- Jeśli minister sportu i turystyki nie ma takiej akredytacji, to jest ciężko, żeby na igrzyska pojechać - dodał dla formalności.

Skandal w PZN. Małysz ma już dość, ujawnia całą prawdę: Żałuję, że to zrobiłem

Łukasz Żurek
    W mijającym tygodniu Rutnicki widział się z Piesiewiczem dwukrotnie. Najpierw w czwartek przy okazji spotkania z prezesem PZN Adamem Małyszem. A następnie nazajutrz, gdy ślubowanie składali nasi olimpijczycy.

    Efekt? Na razie zerowy. Ale Piesiewicza udało się zagadnąć w temacie akredytacji.

    - By wręczyć nominację olimpijską dla ministra sportu, trzeba się osobiście spotkać. Zaprosiłem dziś pana Jakuba Rutnickiego na kawę, ale nie znalazł czasu. Ponowię zaproszenie w poniedziałek, kto wie, co się jeszcze wydarzy - poinformował szef PKOl, cytowany przez Mateusza Ligęzę z Radia ZET.

    Riposta ministra była szybka. Na platformie X opublikował krótkie nagranie, w którym - nie wprost, ale czytelnie - odniósł się do zaproszenia Piesiewicza.

    - Jak dobra kawa, to tylko w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas podpisywania kolejnego ważnego programu, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły korzystać z wielu aktywności fizycznych - oznajmił stanowczo w zamieszczonym klipie.

    Wygląda zatem na to, że kwestia wręczenia akredytacji - do czego zapewne dojdzie - rozstrzygnie się w kategoriach teatralnych. Nie ustalono jeszcze miejsca i czasu akcji. Ale rywalizacja o obsadę głównej roli już teraz niepostrzeżenie stała się naczelną osią tej historii.

    Adam Małysz (na małym zdj.) i Radosław Piesiewicz nie darzą się wzajemnym zaufaniem
    Małysz pod ostrzałem. Szef PKOl wysuwa najcięższe działa. "Powinien odejść!"

    Łukasz Żurek
      Mężczyzna w garniturze siedzący na krześle obok świecącego neonowego symbolu kół olimpijskich na tle tablicy z logotypami partnerów i sponsorów.
      Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoTomasz Jastrzebowski East News
      Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia do mikrofonu na tle ścianki z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz godłem Polski.
      Jakub Rutnicki, minister sportu i turystkiTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
      Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
      Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
