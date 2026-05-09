Mini Majk pokazał nagranie sprzed ołtarza. Poruszenie w komentarzach

Mateusz Krzyżanowski to jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Rozpoznawalność zyskał po dołączeniu do Ekipy Friza, a dziś jest znanym w całym kraju influencerem. Postacią obcą gwiazdor znany pod pseudonimem Mini Majk nie jest także w środowisku sportowym. W 2019 roku zadebiutował on jako zawodnik freak fightowy podczas gali FAME MMA 5 w Ergo Arenie. Wówczas przegrał pojedynek z Markiem Kruszelem.

W grudniu 2021 roku Krzyżanowski stoczył kolejną batalię, tym razem podczas gali High League 2 - znany influencer stanął wówczas do walki z Maciejem Jaremą i wygrał w trzeciej rundzie do jednogłośnej decyzji sędziów. Jeszcze tego samego roku Mini Majk wrócił do oktagonu i na gali High League 4 pokonał Salima Chibouba.

W tym roku Mini Majk zaliczył sensacyjny powrót do FAME MMA - na gali FAME MMA 30: Icons połączył siły z Radosławem Bazylukiem i wspólnie skonfrontowali się z Łukaszem Stępieniem i Piotrem Faresem. Ostatecznie jednak z triumfu cieszyli się ci drudzy.

Mini Majk i tajemnicza kobieta na ślubnym kobiercu. Posypały się gratulacje

Na początku maja o Mini Majku znów zrobiło się głośno. Influencer, który w ostatnim czasie stronił od dzielenia się ze światem nowinkami z życia prywatnego, tym razem zrobił wyjątek i zamieścił w mediach społecznościowych... ślubne nagranie. Na wideo zobaczyć możemy odzianego w garnitur freak fightera i tajemniczą kobietę w białej sukni. "Moja nowa era..." - napisał dość enigmatycznie Krzyżanowski.

Pod wpisem influencera błyskawicznie posypały się gratulacje. Od komentarza nie powstrzymali się m.in. Artur Szpilka i Jakub Patecki. Niektórzy internauci sugerowali jednak, że Mini Majk tak naprawdę nie wziął ślubu, a jest to jedynie reklama. Inni zauważyli, że freak fighter nigdzie nie podkreślił, jakoby miała to być jakakolwiek współpraca. Na ten moment pozostaje więc czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony zawodnika FAME MMA.

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski Karol Makurat/REPORTER East News

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski YouTube/FAME MMA materiały promocyjne

