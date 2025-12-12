Postaci związane ze sportem od początku kadencji przewijają się w prezydenturze Karola Nawrockiego, zresztą jak w całym jego dotychczasowym życiu. Już na zaprzysiężeniu pojawili się dwukrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej Krzysztof Głowacki oraz brązowy medalista olimpijski Wojciech Bartnik. Drugi z panów gościł zresztą w listopadzie w Pałacu Prezydenckim, a spotkanie z głową państwa podsumował krótko.

Panie Prezydencie, dziękuję za zaproszenie. Był to dla mnie wielki zaszczyt

Ponadto osobistym kucharzem głowy państwa został inny człowiek swego czasu związany ze środowiskiem bokserskim. Chodzi o Łukasza "Bigosa" Miecznikowskiego, niegdysiejszego mistrza Polski juniorów w wadze ciężkiej, który - notabene - jako jedyny przed laty znokautował Nawrockiego w ringu. "Byliśmy pięściarzami młodymi, ambitnymi i tylko o to chodziło. Spotkaliśmy się w ringu. Historia jest taka, że sparowaliśmy. To był zwykły sparing podczas jednego z wielu treningów (…). W pewnym momencie zmieniłem pozycję na mańkuta i się udało" - wspominał to zdarzenie w Kanale Zero w trakcie charytatywnego programu mikołajkowego.

Głos w temacie sportowego zacięcia Nawrockiego w tej samej audycji zabrała dziennikarka Joanna Pinkwart. Uchyliła rąbka tajemnicy w temacie wizyty pary prezydenckiej w Nowym Jorku.

Kulisy wizyty pary prezydenckiej w Nowym Jorku. "Jeszcze mi mąż rano mówił..."

W trakcie audycji mikołajkowej Kanału Zero zbierano fundusze na rzecz trzech chorych chłopców. W studiu pojawił się m.in. Karol Nawrocki, który przekazał na ten cel kilka fantów. Jednak temat prezydenta pojawił się na antenie jeszcze zanim gość specjalny przyjechał do studia.

Krzysztof Stanowski podpytywał siedzących obok niego dziennikarzy, z czym kojarzą im się pierwsze miesiące prezydentury Nawrockiego. W odpowiedzi Joanna Pinkwart podzieliła się historiami o zabarwieniu sportowym.

Wspomniała wizytę głowy Karola Nawrockiego w Paryżu. "A propos boksu. Z Emmanuelem Macronem zadzierzgnęli nić przyjaźni na bazie treningów bokserskich, bo okazuje się, że Macron boksował, tyle że w lżejszej wadze" - ujawniła.

To otworzyło pole do dyskusji na temat zamiłowania prezydenta do sportu. "On naprawdę ćwiczy" - zapewniła Pinkwart i nagle przytoczyła wątek... pierwszej damy. "Jak byliśmy w Nowym Jorku na szczycie ONZ, ja wtedy akurat spędzałam dzień, biegając rano z panią prezydentową, bo w Central Parku było bieganie z członkami polonii amerykańskiej. Ostatnie metry biegniemy, a ona mówi: 'Jeszcze mi mąż rano mówił, czy pójdę z nim na siłownię, ale powiedziałam, że nie, bo ja dziś będę biegać'. I on naprawdę poszedł" - przekonywała.

Co ciekawe, w dzieciństwie Marta Nawrocka uczęszczała do szkoły baletowej, a konkretnie do renomowanej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku (OSB) im. Janiny Jarzynówny-Sobczak. Choć ostatecznie obrała inny kierunek zawodowy niż taniec, sport wciąż jest jej bliski.

"Relaksuję się na siłowni. Wkładam słuchawki i odłączam się od całego świata. Bardzo też lubię jeździć rowerem, to taka moja odskocznia" - potwierdzała niegdyś na antenie Polsatu.

Poza tym jest fanką piłki nożnej. Całkiem niedawno wsparła inicjatywę organizacji w Polsce piłkarskich kobiecych mistrzostw Europy. "Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do ME czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana że kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju Polsko!" - podsumowała w specjalnym klipie.

